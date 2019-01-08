Евросоюз проголосовал за санкции в отношении иранской разведки

Евросоюз проголосовал за введение санкций в отношении иранской разведки и двух граждан Ирана в связи с планированием атак в Дании и Франции. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе. Ожидается, что официально санкции объявят в среду, 9 января.

В июне Париж обвинил Тегеран в подготовке взрыва бомбы на крупном съезде иранской оппозиции в пригороде Парижа. Национальный совет сопротивления Ирана тогда обвинил иранские власти в подготовке теракта. Иранский МИД в ответ распространил заявление с осуждением насилия, где бы оно ни совершалось.

В октябре полиция Дании обвинила иранскую разведку в планировании на территории королевства убийства лидера датского отделения сепаратистской группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза". Иранские власти считают ее террористической. Тегеран отверг обвинения и заявил, что Копенгаген хочет подорвать отношения Ирана с Евросоюзом.