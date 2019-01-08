Порошенко присвоил патриарху Филарету звание героя Украины

Пётр Порошенко присвоил звание героя Украины патриарху Филарету. Об этом сам украинский президент написал в фейсбуке. Порошенко отметил вклад Филарета в борьбу за поместную церковь на Украине.

"Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание "Герой Украины", - написал президент.

Патриарх Филарет (Денисенко) возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). Она образовалась в 1992 году после того, как часть священников и приходов, принадлежащих к Украинской православной церкви, объявили о независимости от Русской православной церкви. Наряду с Украинской автокефальной церковью УПЦ КП не была признана другими церквями мира.

15 декабря в Киеве прошел собор, на котором УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь объединились в новую структуру. На их базе была создана новая поместная православная церковь.​ Митрополитом Киевским в новой церкви стал 39-летний епископ Епифаний. Филарет тогда снял свою кандидатуру. Вселенский патриархат признал новую церковь и выдал ей 6 января томос – документ об автокефалии.