МВД проверит видео с новогодним подарком для ингушского ОМОНа

В МВД России по Северному Кавказу назначили служебную проверку после публикации видео, в котором полицейские рассказали, как ездили за 130 километров за новогодними подарками и получили половину ящика мандаринов на 52 человека. Соответствующее заявление опубликовано на сайте регионального управления МВД.

Как утверждают в ведомстве, полицейские отправились в служебную командировку, чтобы получить продовольственный паек, в который входит мясо, рыба, овощи, консервы, крупы, соки и другие продукты. Помимо этого им выдали несколько килограммов фруктов, которые в основной паёк не входят.

В ролике, выложенном в интернет, сотрудники ингушского отряда ОМОН рассказали, что за новогодними подарками проехали на двух машинах 130 километров из Магаса в пригород Грозного Ханкалу. Полицейские отмечают, что для того чтобы забрать мандарины, было выделено пять человек личного состава в экипировке и с автоматами. В комментариях омоновцы возмущаются тем, на что тратятся деньги из бюджета.

В августе 2018 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о поставках продуктов для Росгвардии. В нём утверждалось, что товары для нужд сотрудников закупаются по троекратно завышенным ценам, а глава ведомства Виктор Золотов украл миллиарды рублей.