Тимченко купил винодельню рядом с "дворцом Путина" в Геленджике

Винодельню в Краснодарском крае рядом с так называемым "дворцом Путина" под Геленджиком купили бизнесмены Геннадий Тимченко и Владимир Колбин. Об этом сообщают "Коммерсантъ" и "Ведомости" со ссылкой данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Винодельня "Усадьба Дивноморское" раньше входила в группу компаний "Абрау-Дюрсо" семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В 2010 году предприниматель Сергей Колесников утверждал, что комплекс зданий и виноградники создали лично для президента России Владимира Путина. Стоимость проекта он оценивал в миллиард долларов. В Кремле отрицают связь усадьбы с президентом.

С 28 декабря 2018 года компания "Лазурная ягода", которая владеет винодельней, принадлежит ассоциации "Развитие аграрных инициатив". Её учредили Колбин и Тимченко, которого Владимир Путин называет своим другом. .

Владимир Колбин — полный тёзка сына петербургского бизнесмена Петра Колбина, которого "Дождь" называл другом детства Путина. По данным газеты "Ведомости", Петр Колбин знаком с Тимченко с детства. До 2010 года он был акционером нефтетрейдера Gunvor, основным совладельцем которого был Тимченко.

Винодельня "Усадьба Дивноморское" выпускает премиальные и игристые вина. В состав хозяйства входит 47 гектаров. Его выручка в 2017 году составила 164 миллиона рублей. Опрошенные "Ведомостями" эксперты оценили рыночную стоимость хозяйства в 120- 170 миллионов рублей, собеседник "Коммерсанта" — в сумму до 500 миллионов рублей.