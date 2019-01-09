ООН признала бежавшую из Саудовской Аравии девушку беженкой

Организация объединенных наций признала 18-летнюю гражданку Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед аль-Кунун беженкой. Девушка бежала в Тайланд, утверждая, что на родине ей грозит смерть.

Агентство ООН по делам беженцев обратилось к правительству Австралии с просьбой о помощи Рахаф Мохаммед аль-Кунун. В австралийском правительстве пообещали рассмотреть дело в обычном порядке.

Рахаф Аль-Кунун задержали в начале января в аэропорту Бангкока. Она сбежала от родителей из Кувейта, где они отдыхали. Девушка забаррикадировалась в отеле, заявляя, что угроза жизни исходит от её собственной семьи, которая, в частности, осудила её за короткую стрижку.

Аль-Кунун записала видеообращение, которое привлекло внимание мировых СМИ. Глава иммиграционной полиции Таиланда заявил, что его страна "никого не отправит на верную смерть" и будет "придерживаться правозащитных принципов в рамках верховенства закона".

Девушка считает, что в Саудовской Аравии ей грозит смерть – из-за отречения от ислама. Несмотря на ряд послаблений, принятых властями в последнее время, в Саудовской Аравии по-прежнему действуют жёсткие ограничения в отношении прав женщин.