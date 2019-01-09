В Москве избит муниципальный депутат Ломоносовского района

В ночь на 9 января в Москве неизвестные избили муниципального депутата Ломоносовского района Кирилла Чиркина. В результате нападения он оказался в больнице, сообщается на странице местного депутата в Facebook.

На Чиркина напали ночью на той самой на улице, на которой он добивался установки фонарей. Его ударили тупым предметом по голове, говорится в сообщении. Нападавшие якобы намекнули Чиркину, что тот должен быть менее активным на посту местного депутата.

Согласно информации на сайте московского отделения КПРФ, Кирилл Чиркин критиковал деятельность службы жилищно-коммунальных услуг "Жилищник района Ломоносовский". Он также занимается вопросами капитального ремонта и строительства метро, сообщается на сайте. В адрес депутата раньше якобы поступали угрозы физической расправы.

В сентябре 2018 года муниципальному депутату района Печатники неизвестные разбили машину, оставив в ней свиную голову. Несколько недель позже под дверью депутата Надежды Загордан также появилась свиная голова с воткнутым в неё ножом. Оба депутата связали инциденты со своей борьбой против нарушений коммунальных служб.