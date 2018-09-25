Подложили свинью. Московскому депутату угрожают расправой

В Москве под дверь квартиры муниципального депутата района Измайлово Надежды Загордан подкинули свиную голову, в которую был воткнут нож. Такую же голову в понедельник вечером депутат обнаружила у двери квартиры матери. Загордан рассказала Радио Свобода, что уже не в первый раз сталкивается с угрозами в свой адрес, и связала их с расследованиями многомиллионных нарушений при строительстве на Измайловском проспекте. Ранее Загордан и еще три муниципальных депутата выразили недоверие главе района и призвали его к отставке.
22 июня неизвестные разбили стекло в машине Загордан и залили салон бесцветной жидкостью. По ее словам, это была кислота. Инцидент произошел на следующий день после того, как она встретилась с главой управы района Измайлово Венерой Юмаевой, где обсудила вопрос о завышенных в несколько раз сметах и работах без документов при благоустройстве Измайловского проспекта.
Следственный комитет до сих пор не завел дело, а также не провел экспертизу жидкости, которой залили машину депутата. Радио Свобода поговорило с Надеждой Загордан, у которой есть несколько версий того, за что угрожают ей и ее родным:
Мои родители находятся в состоянии паники, потому что у меня есть маленький ребенок
– Подброшена не одна свиная голова, а две, не только в мою квартиру, но и в квартиру, где живут мои родители. Это произошло одновременно. Конечно же, я расцениваю это как угрозу физической расправы. Больше всего меня беспокоит моральное состояние моих родственников. Мои родители находятся в состоянии паники, потому что у меня есть еще и маленький ребенок, которому меньше пяти лет. Мне страшно подумать, что может произойти в детском саду или по дороге. Можно ждать всего.
– Я так понимаю, это не первая угроза в ваш адрес…
В июне разбили машину и залили ее кислотой
– До этого были и другие угрозы. В июне 2018 года разбили мою машину, внутри залили ее кислотой. Машину пришлось продать на запчасти, но кислота также растворила одежду, так как я села в эту кислоту, не зная о том, что это кислота. Это уже не в первый раз. Другим депутатам тоже угрожают. Если говорить обо мне, то причин может быть достаточно много, потому что круг того, чем я занимаюсь, достаточно широк. Это может быть связано с анализом тендеров на благоустройство измайловских территорий. Так, например, я анализировала реализацию работ по благоустройству Измайловского проспекта на 250 миллионов, без проектной документации, с нарушением массы законов, проекта до сих пор нет, а работы ведутся. Это один из потенциальных мотивов.
Другой потенциальный мотив – это расследование незаконности занятия главой муниципального округа Виктором Гожиным своего поста главы муниципального округа. Дело в том, что, являясь муниципальным служащим, он не имеет права совмещать это с предпринимательской деятельностью, однако с 2008 по 2012 год он был индивидуальным предпринимателем. С прокуратурой я уже 9 месяцев веду переписку, там, к сожалению, нет адекватной реакции по данному вопросу. Три недели назад наша инициативная группа из четырех депутатов выразила вотум недоверия Гожину, и наш совет депутатов в течение буквально одной-двух недель будет рассматривать вопрос о его отставке. Мы ждем реакции Сергея Собянина, потому что в соответствии с законом мэр должен написать отзыв на данную ситуацию.
– Вы получали какие-то угрозы в свой адрес все это время, в письменной или устной форме?
– Словесных угроз я не получала. Я расцениваю как угрозу порчу машины и залитие ее кислотой, и сейчас вот тоже красноречивый намек. Но словесных угроз я не получала.
– Вы уже обратились в правоохранительные органы? Там есть какая-то реакция?
Нет никакой реакции, дело не возбуждено
– Да, конечно, я обратилась. Так как данные действия с подкидыванием свиных голов и ножей были совершены вчера, то сейчас каких-то заявлений ожидать рано. Вещдоки были изъяты для проведения экспертизы ОВД "Измайлово". Если говорить о предыдущем деянии – залитии кислотой машины, то уже три месяца нет никакой реакции, дело не возбуждено, вообще отсутствует какая-либо реакция со стороны правоохранительных органов. ОВД передавало Следственному комитету дело на расследование, а Следственный комитет передавал обратно в ОВД, этот круг продолжался, пока я не обратилась в органы собственной безопасности, в результате чего прокуратура вынесла решение о том, что расследовать данное дело должен Следственный комитет, потому что депутат имеет особый статус. Месяц назад Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, прокуратура его отменила, и вот уже месяц они что-то думают. До сих пор не исследована жидкость, которой была залита машина. Поэтому ожидать, что в данном случае будут произведены какие-то действия со стороны органов дознания, по опыту мне не приходится.
– Есть ли у вас какие-то версии, кто конкретно может стоять за этими инцидентами?
Абсолютно любое дело могло привести к данным последствиям
– Круг вопросов, которыми я занималась, довольно большой. У каждого из вопросов есть своя сторона, заинтересованная в том, чтобы данные дела не получили огласку и оценку правоохранительных и антикоррупционных органов. Абсолютно любое дело могло привести к данным последствиям. Есть еще, конечно, масса дел, связанных с мелочами по "Жилищнику". Но конкретно назвать, с какого направления это приходит, я не могу.
– Как и для чего вы стали муниципальным депутатом?
– Я занимаюсь общественной деятельностью с 2012 года, пять лет до этого я была помощником муниципального депутата Восточного Измайлова Маргариты Чукановой, поэтому достаточно хорошо представляла, чем занимаются депутаты. Я считаю, что в районе должны быть независимые депутаты, которые могут информировать население о грядущих переменах, каких-то опасностях, контролировать расходование бюджета, средств, и исходя из того я уже была готова стать депутатом и стала им в 2017 году депутатом с наибольшим процентом поддержки жителей.
– Все нарушения, о которых вы рассказываете, происходят только в Измайловском районе или все это характерно для всей Москвы?
Если говорить о нарушениях – это характерно для всей Москвы
– Если говорить о нарушениях – это, безусловно, характерно для всей Москвы. Потому что контролирующие органы, по опыту, халатно подходят к вопросам, когда мы жалуемся на нецелевое расходование бюджетов, на незаконные застройки, на изъятие земли, перевод земли в другие виды использования. К сожалению, не могу сказать, чтобы я видела какую-то адекватную реакцию, в основном мы получаем отписки. И это связано, как я считаю, с аффилированностью наших органов власти с контролирующими органами и органами следствия и дознания, – рассказала депутат московского района Измайлово Надежда Загордан.
Ранее сообщалось, что от неизвестных пострадала также одна из коллег Загордан – муниципальный депутат Анастасия Муралова. Они вместе пыталась остановить работы по благоустройству Измайловского проспекта, которые, по данным муниципальных депутатов, велись без контракта и проекта.
Кроме того, 11 сентября свиную голову обнаружил в своей разбитой машине муниципальный депутат района Печатники Виталий Третьюхин. Колеса его автомобиля были проткнуты, заднее стекло выбито. Муниципальный депутат района Печатники пытался закрыть Курьяновскую свалку.
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