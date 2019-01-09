"Би-би-си": в Сирии погиб 28-летний российский контрактник

В Сирии 2 ноября 2018 года погиб 28-летний российский военнослужащий-контрактник Андраник Арустамян. Министерство обороны о его гибели официально не сообщало, передаёт русская служба "Би-би-си".
Из справки о смерти военнослужащего, которую получили его родные, следует, что он погиб при случайном подрыве минного шлагбаума – специального устройства, установленного на въезде на российскую военную базу в Аш-Шуле и защищающего ее от машин смертников.
"Би-би-си" отмечает, что общее число погибших в результате взрыва неизвестно. При этом на одном из снимков, которые родителям Арустамяна показали его сослуживцы, виден обгоревший остов грузовика "Урал". Именно перед ним контрактник открывал шлагбаум, когда произошёл взрыв, пишет издание.
- 5 ноября "Новая газета" сообщила о гибели 11 человек в результате взрыва в бывшем здании сирийской криминальной полиции, расположенном на трассе Дамаск-Дейр-эз-Зор. Источник издания заявлял, что среди погибших были российские наёмники из ЧВК "Вагнера". Власти не прокомментировали публикацию.
- Федеральное агентство новостей, в свою очередь, утверждало, что его сотрудники побывали на месте взрыва, который произошел 4 ноября в населенном пункте Аш-Шула. СМИ, которое, как и ЧВК "Вагнера", связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, настаивает, что в этом месте якобы взрывали отбитые у исламистов боеприпасы, а никто из российских военных не погиб.
- За все время операции российских войск в Сирии, которая началась в сентябре 2015 года, Министерство обороны признало гибель 108 военнослужащих. По данным СМИ и расследовательских групп, эта цифра значительно больше, но реальные данные о потерях власти не разглашают.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.