"Би-би-си": в Сирии погиб 28-летний российский контрактник

В Сирии 2 ноября 2018 года погиб 28-летний российский военнослужащий-контрактник Андраник Арустамян. Министерство обороны о его гибели официально не сообщало, передаёт русская служба "Би-би-си".

Из справки о смерти военнослужащего, которую получили его родные, следует, что он погиб при случайном подрыве минного шлагбаума – специального устройства, установленного на въезде на российскую военную базу в Аш-Шуле и защищающего ее от машин смертников.

"Би-би-си" отмечает, что общее число погибших в результате взрыва неизвестно. При этом на одном из снимков, которые родителям Арустамяна показали его сослуживцы, виден обгоревший остов грузовика "Урал". Именно перед ним контрактник открывал шлагбаум, когда произошёл взрыв, пишет издание.