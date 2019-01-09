Глава Amazon разводится с женой. Он самый богатый человек в мире

Глава и основатель интернет-гиганта Amazon Джефф Безос разводится со своей женой Маккензи. Об этом супружеская пара сообщила в твиттере. 8 января Amazon стала самой дорогой частной компанией в мире. Безоса журнал Forbes назвал самым богатым человеком по итогам 2018 года, оценив его состояние в 160 миллиардов долларов.

Безосу через 3 дня исполнится 55 лет, его жене 48. Они женаты 25 лет. Согласно сообщению в твиттере, они не живут вместе. "После длительного периода осторожных исследований и раздельной жизни мы решили развестись и продолжить нашу совместную жизнь друзьями", — сообщила пара.

​Маккензи Безос известна как писатель, в 2006 году она была удостоена Американской литературной премии за книгу "Испытание Лютера Олбрайта". У супругов четверо детей — трое родных сыновей и приемная дочь.

Акции Amazon на сообщение о разводе ответили незначительным падением, сообщает CNBC.