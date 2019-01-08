Amazon впервые стала самой дорогой частной компанией в мире

Американская компания Amazon обогнала Microsoft, став самой дорогой частной компанией в мире с рыночной капитализацией в 796 миллиардов долларов. На третьем — холдинг Alphabetс. Компания Apple стала четвертой.

В ходе торгов 7 января стоимость акций Amazon выросла на 3,4 процента. Акции Microsoft поднялись лишь на одну десятую процента.

Ранее в сентябре рыночная стоимость Amazon.com.достигала на пике одного триллиона долларов. Основатель и глава сервиса электронной торговли Джефф Безос возглавил рейтинг Forbеs 400 богатейших американцев. Ранее первое место в рейтинге с 1994 года удерживал основатель Microsoft Билл Гейтс. Помимо прочего Безос признан самым богатым человеком мира в 2018 году. Его состояние оценивается в 160 миллиардов долларов.

В начале года 2018 года президент США Дональд Трамп обвинил Amazon в том, что компания недоплачивает налоги и даже пригрозил принять против корпорации меры в рамках антимонопольного законодательства.