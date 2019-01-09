Бывшая заключённая мордовской исправительной колонии №2 Инга Кривицкая подала иск о защите чести и достоинства к главе движения "За права человека" Льву Пономарёву и главе движения "Русь сидящая" Ольге Романовой. Она требует компенсацию в 2 миллиона рублей за слова правозащитников о пытках в колонии. Кривицкая, которая отсидела в ИК №2 больше 16 лет, утверждает, что пыток в ней нет, а люди, которые говорят обратное, "обливают грязью свою страну".

Адвокат Наталья Трубачёва, представляющая интересы Пономарёва и Романовой, сообщила, что первое заседание по делу назначено уже на 10 января. Оно должно пройти в Хорошёвском районном суде Москвы.

В октябре 2018 года Ольга Романова сообщила, что Минюст России зарегистрировал фонд с аналогичным её движению названием – "Русь сидящая". Среди его учредителей оказалась бывшая заключённая Инга Кварацхелия (настоящая фамилия Кривицкой). По словам Романовой, пока Кривицкая сидела в мордовской колонии, она "сотрудничала с администрацией, принимала участие в избиении других заключённых женщин и отбирала посылки", а как вышла на свободу – пришла в прокремлёвское движение НОД и стала сотрудничать с телеканалом РЕН ТВ. Романова заявила, что у неё нет никаких сомнений в том, что в Минюст Кривицкую привели за руку оперативные сотрудники ФСИН.

В 2014 году ещё одна бывшая заключённая мордовской колонии №2, Сильвия Пулбере, подробно рассказала о том, как осуждённых женщин избивают за то, что они "неправильно посмотрели", "неправильно сказали", или просто когда "нет настроения у сотрудников" ФСИН.