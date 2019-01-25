Бывшая заключенная против правозащитников

Суд в Москве рассматривает иск о защите чести и достоинства к лидеру движения "За права человека" Льву Пономарёву и главе движения "Русь сидящая" Ольге Романовой. В суд обратилась бывшая заключенная мордовской исправительной колонии №2 Инга Кривицкая, недовольная высказываниями правозащитников о пытках в исправительных учреждениях. Она требует моральную компенсацию в размере двух миллионов рублей. В 2017 году Инга Кривицкая участвовала в срыве пресс-конференции правозащитников, посвященной пыткам, а осенью 2018 года основала собственную организацию под названием "Русь сидящая". После сегодняшнего заседания суда Инга Кривицкая и её представители от комментариев отказались.