В Калужской области полицейского осудили за избиение задержанного

Суд в Калужской области приговорил к трём годам лишения свободы полицейского, который избил и применил электрошокер к местному жителю, конфликтовавшему с его женой. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Полицейского обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. По версии следствия, у потерпевшего возник конфликт с супругой сотрудника полиции из-за того, что та продала ему якобы сломанный телефон. Правоохранитель задержал покупателя и доставил его в отдел полиции якобы для "проведения служебной беседы". Там он избил задержанного.

Сотрудник правоохранительных органов признал свою вину, согласился извиниться перед потерпевшим и возместить моральный ущерб.

В декабре 2018 года в Татарстане суд приговорил к условным срокам двух полицейских, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивали задержанного ради признательных показаний. Сотрудники правоохранительных органов избивали полуторалитровой бутылкой, наполненной водой, местного жителя, страдающего от заикания.