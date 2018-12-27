Полицейских, которые пьяными избили задержанного, осудили условно

Суд в Татарстане приговорил к условным срокам двух полицейских, которые находясь в состоянии алкогольного опьянения избивали задержанного ради признательных показаний. Их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщает юрист Андрей Сучков, сотрудничающий правозащитной организацией "Зона права".

Альберта Самигуллина приговорили к пяти годам лишения свободы условно, а его коллегу Виталия Мустафина к четырем. Полицейским также запретили работать в правоохранительных органах в течение двух лет. Прокурор требовал три и два года года лишения свободы для Самигуллина и Мустафина соответственно.

Через несколько минут после вынесения приговора в дом к потерпевшему пришли пятеро сотрудников полиции, которые провели обыск не предъявив соответствующих документов

Летом 2017 года двое участковых избили в отделе полиции 25-летнего жителя города Лениногорска Ильдара Шарифуллина, с детства страдающего заиканием. Они заставляли его признаться в краже керамической плитки. Шарифуллин был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами. Сотрудники правоохранительных органов избивали его полуторалитровой бутылкой наполненной водой. После возбуждения уголовного дела, правоохранители угрожали пострадавшему.