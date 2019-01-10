Трамп прервал переговоры с лидерами демократов о "шатдауне"

Встреча президента США Дональда Трампа 9 января с лидерами Демократической партии в Конгрессе по вопросу о прекращении частичного закрытия федерального правительства - "шатдауна", оборвалась, едва начавшись.

В переговорах принимали участие глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Сам Трамп, вскоре после этого написал в твиттере, что сразу после того, как Нэнси Пелоси отрицательно ответила на его вопрос о строительстве стены на границе с Мексикой, он сказал: "тогда нам нечего обсуждать", встал и, попрощавшись, вышел из кабинета. ПозжеТрамп назвал встречу "пустой тратой времени".

Лидеры демократов в Конгрессе США заявили, что стали свидетелями очередного "припадка ярости" президента, который не смог добиться своего.

Накануне Трамп, впервые за почти два года своего президентства, выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета. Он назвал ситуацию с нелегальной иммиграцией на границе США с Мексикой "гуманитарным кризисом" и призвал законодателей обеспечить финансирование строительства пограничной стены.

Ранее Трамп запросил у Конгресса на строительство заграждения 5,7 миллиарда долларов. Однако демократическое большинство в Конгрессе США отказалось согласовать финансирование. Это привело к частичной приостановке работы правительства, которая продолжается уже третью неделю. Это второй по длительности "шатдаун" в истории США.

Демократы предлагают Трампу выделить 1,3 миллиарда долларов на меры по обеспечению пограничной безопасности, но не на строительство стены. Кроме того Пелоси и Шумер напомнили Трампу о его предвыборном обещании, что расходы на строительство стены покроет Мексика. Однако в Мехико отказались это делать.

Президент США по-прежнему допускает возможность введения чрезвычайного положения, чтобы построить стену без согласия Конгресса. В четверг, 10 января, Трамп посетит участок границы с Мексикой в штате Техас.