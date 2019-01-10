Рогозин не готов поручиться за подозреваемого в госизмене учёного

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин впервые прокомментировал дело 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене. В интервью РБК Рогозин исключил возможность личного поручительства, объяснив это тем, что не знаком с учёным и претензии к нему носят не экономический характер.

На вопрос РБК, насколько была критична утечка, которая произошла якобы по вине Кудрявцева, Рогозин заявил, что его "поражает инфантильная открытость" некоторых ученых, которые "в погоне за публикацией в иностранном журнале готовы сливать даже стратегически важную информацию", цитирует главу Роскосмоса РБК. По его словам, существуют жесткие требования государственной безопасности и гостайны, которые "все должны соблюдать: и стар, и млад".

Ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев был задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" 20 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому институту гидродинамики. Своей вины ученый не признаёт. Защита Кудрявцева настаивает, что он уже более 20 лет не имеет доступа к секретным данным.

Кроме того, адвокаты считают, что учёный содержится под арестом незаконно: у Кудрявцева диабет, гипертония, также он перенёс инфаркт. Защита опасается, что в условиях СИЗО он может не дожить до суда.

В ноябре Кудрявцев отказался от сделки со следствием – признание вины и показания на ученика и коллегу в обмен на домашний арест.

Петицию с требованием выпустить Виктора Кудрявцева из следственного изолятора подписали свыше 110 тысяч человек.