Санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла разрабатываемого в России пассажирского самолета МС-21. Композитное крыло называется одной из ключевых особенностей проекта — но без зарубежных материалов выпуск самолёта будет отложен как минимум на пять лет — с 2020 года, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в авиационной отрасли и аппарате правительства.
МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России. Удлинённое композитное крыло должно было стать одним из его конкурентных преимуществ. Оно, как утверждают разработчики, повышает экономичность самолёта и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus.
Опрошенные газетой эксперты согласны, что отказ от композитного крыла лишает смысла проект, стоимость которого оценивалась Счетной палатой в 438 млрд руб.
- До введения санкций, композиты для киля и крыла самолёта поставлялись из США и Япониию. Ранее поставленных в Россию материалов, по словам одного из собеседников издания, хватит на производство шести машин.
- О возобновлении поставок в ближайшее время речь не идет, уточняет источник издания. При этом китайские композитные материалы в два раза толще и тяжелее, а российские аналоги не производятся.
- Иркут МС-21 (Магистральный самолет XXI века) — российский среднемагистральный лайнер, призванный конкурировать с Boeing-737 и Airbus A320. Лайнер — второй после SSJ-100 гражданский самолет, созданный в истории постсоветской России. Начало поставок самолёта заказчикам запланировано на конец 2019 года.
- В январе стало известно, что Россия не может поставить SSJ-100 в Иран из-за санкций США против Тегерана. Сделка требует одобрения Вашингтона, поскольку более 20 процентов деталей российского лайнера производятся в Соединенных Штатах.
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