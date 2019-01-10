Санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла разрабатываемого в России пассажирского самолета МС-21. Композитное крыло называется одной из ключевых особенностей проекта — но без зарубежных материалов выпуск самолёта будет отложен как минимум на пять лет — с 2020 года, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в авиационной отрасли и аппарате правительства.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России. Удлинённое композитное крыло должно было стать одним из его конкурентных преимуществ. Оно, как утверждают разработчики, повышает экономичность самолёта и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus.

Опрошенные газетой эксперты согласны, что отказ от композитного крыла лишает смысла проект, стоимость которого оценивалась Счетной палатой в 438 млрд руб.