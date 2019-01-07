Иран сообщил о блокировке США поставок российских SSJ-100

Российская компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) пока не получила от министерства финансов США ответ на заявку опоставке пассажирских лайнеров Sukhoi Superjet 100 в Иран. Об этом РБК сообщил представитель компании. Сделка требует одобрения США, поскольку более 20 процентов деталей российского лайнера производятся в Соединенных Штатах.

Ранее представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани рассказал агентству ILNA, что поставки российских SSJ 100 в Иран откладываются на неопределенный срок. Замена американских деталей, по его словам, может занять много времени.

"Гражданские самолеты Сухого" пытались договориться о поставках в Иран с 2014 года. В апреле компания подписала с двумя иранскими авиаперевозчиками меморандумы о намерениях на поставку 40 SSJ-100 до 2022 года. РБК оценивает общую сумму сделки более чем в 2 миллиарда долларов.

В начале мая президент США Дональд Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и объявил о выходе из ядерной сделки. Тогда же Трамп заявил о восстановлении всеобъемлющих санкций против Тегерана. В российской компании "Гражданские самолеты Сухого" утверждали, что не будут отменять поставки самолетов из-за санкций.

Sukhoi Superjet 100 - первый пассажирский самолет, созданный в России после распада СССР. В его конструкции используются технологии компаний из США, Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии. Крупнейший покупатель SSJ 100 - "Аэрофлот" (35 самолетов).