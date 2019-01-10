Times: российские наёмники в Судане помогают подавлять протесты

В столице Судана Хартуме, где продолжаются антиправительственные акции протеста, предположительно находятся российские наёмники из так называемых частных военных компаний. Об этом пишет в четверг британская газета The Times.

По утверждению издания, которое ссылается на представителей суданской оппозиции, по Хартуму на бронированной технике передвигаются вооружённые люди в камуфляжной форме с белым цветом кожи. The Times публикует соответствующие фотографии. Прямых подтверждений того, что речь идёт именно о россиянах, нет. Ранее, однако, уже появлялись сообщения, что в Судане действуют бойцы так называемой ЧВК Вагнера, связанной с близким к Владимиру Путину предпринимателем Евгением Пригожиным. Бойцы этой ЧВК ранее участвовали в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии, а также предположительно находятся в Центральноафриканской республике.

The Times предполагает, что присутствие вооружённых россиян должно помочь суданскому президенту Омару аль-Баширу справляться с протестами, хотя прямых свидетельств их участия в подавлении массовых акций нет.

Издание связывает присутствие бойцов ЧВК в Судане с возросшей активностью России в Африке, в частности в таких странах, как Ресублика Конго и Нигерия.

Массовые протесты в Судане против почти 30-летнего правления президента Омара аль-Башир, которого на Западе обвиняют в военных преступлениях, начались в декабре. Накануне, как сообщается, они охватили крупный город Омдурман.