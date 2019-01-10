Times: российские наёмники в Судане помогают подавлять протесты

В столице Судана Хартуме, где продолжаются антиправительственные акции протеста, предположительно находятся российские наёмники из так называемых частных военных компаний. Об этом пишет в четверг британская газета The Times.
По утверждению издания, которое ссылается на представителей суданской оппозиции, по Хартуму на бронированной технике передвигаются вооружённые люди в камуфляжной форме с белым цветом кожи. The Times публикует соответствующие фотографии. Прямых подтверждений того, что речь идёт именно о россиянах, нет. Ранее, однако, уже появлялись сообщения, что в Судане действуют бойцы так называемой ЧВК Вагнера, связанной с близким к Владимиру Путину предпринимателем Евгением Пригожиным. Бойцы этой ЧВК ранее участвовали в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии, а также предположительно находятся в Центральноафриканской республике.
The Times предполагает, что присутствие вооружённых россиян должно помочь суданскому президенту Омару аль-Баширу справляться с протестами, хотя прямых свидетельств их участия в подавлении массовых акций нет.
Издание связывает присутствие бойцов ЧВК в Судане с возросшей активностью России в Африке, в частности в таких странах, как Ресублика Конго и Нигерия.
- Массовые протесты в Судане против почти 30-летнего правления президента Омара аль-Башир, которого на Западе обвиняют в военных преступлениях, начались в декабре. Накануне, как сообщается, они охватили крупный город Омдурман.
- Сам Омар аль-Башир дважды посещал Россию, в 2017 и 2018 годах, встречаясь с Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, которым откровенно предлагал "открыть дорогу в Африку и помочь вытеснить с континента американцев", причем переговоры дошли до обсуждения возможностей строительства на суданском побережье Красного моря российской военной базы, в том числе для нужд ВМФ и ВКС России.
- Как писало издание The Bell, на этих встречах присутствовал (как хозяин кейтеринговой компании) и Евгений Пригожин. Он, по сведениям издания, удачно договорился с Омаром аль-Баширом о разработке в Судане принадлежащей ему малоизвестной компанией "М Инвест" золотых месторождений (каждый год добыча золота в Судане достигает 100 тонн, это третье место в Африке), охраной которых якобы уже занимаются бойцы "ЧВК Вагнера". Параллельно, как утверждается, наемники из России выступают в роли военных инструкторов, тренирующих суданские спецподразделения, сейчас занятые разгоном антиправительственных выступлений.
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