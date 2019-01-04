В Судане с каждым днем усиливаются массовые протесты и выступления против почти 30-летнего правления президента Омара аль-Башира – которого на Западе давно считают военным преступником, одним из худших диктаторов современности и покровителем международных террористических исламистских организаций, а в Москве, с недавних пор – новым перспективным союзником России в Африке.

Экономика Судана, особенно после отделения от него в 2011 году самого молодого африканского государства Южный Судан, где располагаются богатые нефтяные месторождения (три четверти добычи в ранее единой стране), с каждым годом испытывает все большие системные проблемы. Последней каплей, подтолкнувшей миллионы суданцев выйти на улицы с протестами в столице Хартуме и еще почти 30 городах, стали девальвация национальной валюты на 85 процентов, возросшая за год на 70 процентов инфляция и связанный с ней рост в три раза цен на топливо, хлеб и муку, в том числе из-за отказа властей продолжить закупку зерна за границей.

Суданский президент Омар аль-Башир, после свержения в Зимбабве Роберта Мугабе ставший самым долгоправящим президентом в Африке, ветеран войны Судного дня 1973 года против Израиля (он командовал суданской пехотной бригадой на Синайском полуострове), пришел к власти в 1989 году в результате организованного им самим военного переворота под лозунгом "Демократия не может прокормить народ!". Аль-Башир немедленно разогнал правительство, запретил все политические партии и независимые медиа, а через два года подписал указ о введении на всей территории страны уголовного законодательства, основанного на нормах шариата, в том числе – на обширном юге, населенном чернокожими христианами.

Именно Омар аль-Башир считается главным виновником и многолетней кровавой войны в Южном Судане, закончившейся все-таки, под давлением Запада во главе с США, провозглашением его независимости, и столь же кровопролитных конфликтов в других областях государства – в Дарфуре (в результате которого погибли до 300 тысяч человек и еще более 2 с половиной миллионов стали беженцами) и в Южном Кордофане.

США уже давно включили Судан в список "спонсоров терроризма", так как в 90-е годы прошлого века именно в Судане формировались и тренировались отряды "Аль-Каиды" и скрывался Усама бен Ладен. В июле 2008 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест аль-Башира по обвинению в геноциде и организации в Дарфуре этнических чисток – однако лидеры Лиги арабских государств и Африканского союза это решение исполнять оказались, назвав его "расистским". В апреле 2015 года Омар аль-Башир вновь был переизбран на очередной президентский срок, по официальным данным набрав почти 95 процентов голосов избирателей.

Выступая сейчас в Хартуме по поводу 63-й годовщины провозглашения независимости Судана, президент аль-Башир заявил о своей уверенности в том, что организаторы антиправительственных волнений в столице и других городах, ширящихся с каждым днем, получают финансирование и указания из некоторых иностранных посольств, однако "суданцы не продадут свою независимость за доллары, несомтря на международные санкции и экономическую войну, которую ведет против нас Запад уже 21 год".

В последние годы, чтобы выйти из международной изоляции, Омар аль-Башир, вопреки вроде бы фундаментальным прежним политико-идеологическим разногласиям, начал самым активным образом развивать отношения с Тегераном (в области совместного производства оружия) и, главное, с Москвой. Именно в Хартуме, как выяснила парижская Le Monde, Евгений Пригожин, друг президента России, петербургский миллиардер, которого связывают с финансированием "фабрики троллей" в Ольгино и деятельностью так называемой "ЧВК Вагнера" на Украине, в Сирии, ЦАР, Ливии и еще почти 15 странах Африки, в конце августа 2018 года организовал встречу конфликтующих лидеров вооруженных группировок Центральноафриканской республики. Результатом деятельности Пригожина, прилетевшего в Хартум на своем частном самолете, и Омара аль-Башира, как сообщал МИД России, стало подписание декларации о создании в ЦАР объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира.

Одновременно появилась информация, что Пригожин выбрал Судан как перевалочный пункт для контрабанды золота и алмазов из Центральноафриканской республики, добываемых его компанией Lobaye Invest, через Сирию в Россию. 31 июля в ЦАР были убиты неизвестными три российских журналиста, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, пытавшихся снять фильм о тамошней деятельности "ЧВК Вагнера" и других структур, курируемых Евгением Пригожиным.

Сам Омар аль-Башир дважды посещал Россию, в 2017 и 2018 годах, встречаясь в Москве и в резиденции Бочаров Ручей под Сочи с Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, которым откровенно предлагал "открыть дорогу в Африку и помочь вытеснить с континента американцев", причем переговоры дошли до обсуждения возможностей строительства на суданском побережье Красного моря российской военной базы, в том числе для нужд ВМФ и ВКС России.

Как писало издание The Bell, на этих встречах присутствовал (как хозяин катеринговой компании) и Евгений Пригожин. Он, по сведениям издания, удачно договорился с Омаром аль-Баширом о разработке в Судане принадлежащей ему малоизвестной компанией "М Инвест" золотых месторождений (каждый год добыча золота в Судане достигает 100 тонн, это третье место в Африке), охраной которых якобы уже занимаются бойцы "ЧВК Вагнера". Параллельно, как пишут многие издания, наемники из России выступают в роли военных инструкторов, тренирующих суданские спецподразделения, сейчас занятые разгоном антиправительственных выступлений.

О своих интересах в Судане после визитов Омара аль-Башира в Россию заявили корпорации "Российские железные дороги" и "Росатом", собравшийся строит в этой стране атомную электростанцию. Также есть сведения, что сейчас для Кремля суданский президент может стать посредником в налаживании скатившихся до нулевой отметки отношений между странами Персидского залива и сирийским режимом Башара Асада. В середине декабря аль-Башир побывал в Дамаске, став первым арабским лидером, прилетевшим туда после того, как Сирию исключили из Лиги арабских государств.

Однако всем планам Кремля в отношении аль-Башира и Судана, возможно, сбыться и не удастся. Жертвами столкновений манифестантов, громящих отделения правящей (и единственной в стране) партии Национальный конгресс, с полицией и силами безопасности с середины декабря в Судане стали уже почти 30 человек.

В города введены войска, применяющие слезоточивый газ, на улицах действует комендантский час, закрыты школы и университеты, спецслужбы постоянно арестовывают все новых диверсантов, которых выслеживают через социальные сети. 22 декабря были арестованы 14 лидеров народной оппозиции, призвавших к смене режима и созданию переходного правительства.