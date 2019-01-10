Эксперты дважды не нашли экстремизма в программе "Нового величия"

Эксперты российского Министерства юстиции не нашли признаков экстремизма в листовках и программе оппозиционного движения "Новое величие". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода со ссылкой на адвоката Максима Пашкова, который представляет интересы одной из обвиняемых Марии Дубовик.
По словам Пашкова, это уже вторая государственная экспертиза, которая не обнаружила в документах "Нового Величия" экстремизма и призывов к насильственному свержению власти. До этого к таким же выводам пришли сотрудники Московского исследовательского центра, но адвокаты узнали результаты обеих экспертиз только в этот четверг.
Максим Пашков полагает, что следствие получило результаты проверки еще в октябре, но запросило повторную экспертизу, не удовлетворившись результатами первой.
Сегодня Мосгорсуд рассматривает апелляции на продление ареста обвиняемым по делу "Нового величия". Судья Николай Ткачук уже отказался отпустить из-под домашнего ареста Анну Павликову, Марию Дубовик и Максима Рощина.
- Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в середине марта. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, ещё шестеро – под домашним арестом. Большинство из арестованных – подростки. При этом обвинение строится на показаниях трёх мужчин, один из которых был внедрён в группу молодежи по заданию ФСБ.
- Согласно материалам дела, человек под ником "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позже стало известно, что он был осведомителем спецслужб.
- В постановлении о возбуждении дела есть ссылка на результаты лингвистической экспертизы, которая проводилась в марте 2018 года. Тогда в программе якобы нашли "признаки пропаганды идеологии насилия". Защита обвиняемых настаивает, что адвокатов с результатами этой экспертизы так и не ознакомили.