CNN: украинские олигархи получали от Манафорта данные о кампании Трампа

Украинские крупные предприниматели Ринат Ахметов и Сергей Лёвочкин, возможно, получали от бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта данные социологических опросов во время предвыборной кампании 2016 года в США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, которые отмечают, что украинские олигархи, вероятно, получали данные от бизнес-партнёра Манафорта Константина Килимника, которого называют человеком, близким к Кремлю. Килимнику предъявлены заочные обвинения по делу о российском вмешательстве в выборы в США. Манафорт ранее уже был осуждён по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, однако обвинения напрямую не касались российского вмешательства.

Также ранее утверждалось, что Манафорт мог делиться данными о кампании Трампа с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, включённый в прошлом году в санкционный список США. Газета The New York Times, однако, исправила статью, в которой содержалась эта информация, и удалила имя Дерипаски.

По информации CNN, Ахметов - один из богатейших людей Украины, в прошлом близкий к Партии регионов Виктора Януковича, и Лёвочкин, занимавший пост главы администрации президента Януковича, а ныне оппозиционный депутат Верховной Рады - были одними из главных заказчиков услуг Манафорта в период его работы на Украине в начале 2010-х годов. Из материалов расследования Мюллера следует, что в ноябре 2016 года - месяце, когда состоялись выборы в США - Манафорт ожидал получения 2,4 миллионов долларов за свою работу на Украине. Предположительно, их должны были выплатить структуры Ахметова и Лёвочкина.

Представители Манафорта не отрицают этого, однако утверждают, что работа Манафорта на Украине не связана с кампанией Трампа. Однако, как пишет CNN, сама возможность получения денег из-за рубежа во время работы в избирательном штабе может вызвать вопросы следователей. Мюллера также интересует возможная связь контрагентов Манафорта на Украине с Кремлём.

К ответственности в рамках расследования Мюллера были привлечены уже несколько бывших сотрудников штаба Трампа. Обвинения также заочно предъявлены ряду россиян - предполагаемым сотрудникам военной разведки и так называемой "фабрики троллей". Пока, впрочем, никому из американцев не было предъявлено обвинений в сговоре с Россией. Президент Трамп резко критикует расследование, называя его "охотой на ведьм".