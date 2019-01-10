"Досье": за журналистами в ЦАР следил человек, связанный с Пригожиным

Расследовательский центр "Досье" Михаила Ходорковского представил результаты собственного расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30 июля 2018 года. Они прилетели в ЦАР, чтобы снять документальный фильм о деятельности российской частной военной компании "Вагнера" в этой стране.

"Спецоперация по убийству"

Журналисты "Досье" утверждают, что за съемочной группой следили с самого приезда в ЦАР, а их убийство было спланированной операцией. К таким выводам журналисты пришли после анализа звонков с телефона водителя, который перевозил Джемаля, Расторгуева и Радченко по ЦАР. Водитель Бьенвеню Дувокама – единственный выживший при нападении. По официальной версии, ему якобы удалось сбежать, когда по машине начали стрелять из автоматов. РС в Телеграме РС в Вайбере РС в мобильном

Однако, как считает "Досье", Дувокама может быть участником операции по убийству российских журналистов. За два дня, которые он провел с ними, он почти 50 раз созванивался с местным жандармом по имени Эммануэлем Котофио и, судя по всему, докладывал ему о перемещениях съемочной группы. Именно этим в "Досье" объясняют тот факт, что Котофио, как следует из данных биллинга его телефона, все время находился недалеко от журналистов, а примерно за час до их гибели машину с жандармом и еще тремя белыми вооруженными людьми видели в том же районе, где было совершено убийство.

Связь с Россией и ЧВК "Вагнера"

Центр "Досье" также проанализировал другие звонки жандарма Котофио и выяснил, что он в июле-августе 2018 года почти 100 раз связывался с россиянином Александром Сотовым. Этот человек, по данным расследователей, официально работает в ЦАР "инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе" в компании "М-Финанс". Эта компания, в свою очередь, как утверждает "Досье", связана с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, которого СМИ называют близким другом и "поваром" президента России Владимира Путина.

В зарплатных ведомостях "М-Финанс" Сотову присвоен личный номер "М-5661" (жетоны такого формата, как неоднократно писали СМИ, присваиваются бойцам ЧВК "Вагнера"), а начальник Сотова, как выяснил центр "Досье", – советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров. Его также связывают со структурами Пригожина. Журналисты утверждают, что за тот же период – июль-августа 2018 года – Сотов и Захаров созванивались более сотни раз.

"Фиксер Мартин"

Журналисты "Досье" также указали на роль в "спецоперации" Кирилла Романовского – корреспондента агентства РИА "ФАН", одним из спонсоров которого также называют Евгения Пригожина. Именно Романовский, как сообщалось ранее, дал съемочной группе контакты некого "фиксера Мартина из ООН". Он должен был помочь Джемалю, Расторгуеву и Радченко после прибытия в ЦАР. Однако, как считает Центр "Досье", на самом деле "Мартина" не существовало, а под видом фиксера действовал подставной человек: в ООН ранее заявили, что им ничего не известно о "Мартине", и что организация не поддерживала связь с погибшими российскими журналистами.

Кроме этого, "Досье" напоминает, что именно "Мартин" связал съемочную группу с водителем, а затем направил их в район золотых приисков, которые разрабатывает компания Пригожина и охраняет ЧВК "Вагнера". В день гибели Джемаль, Расторгуев и Радченко ехали на встречу с "Мартином". При этом, как сообщили журналисты "Досье", судя по биллингу телефона, которым пользовался предполагаемый подставной фиксер, сам он в это время находился в другом месте. Об этом ранее также сообщала "Медиазона". Издание ссылалось на Петра Верзилова, который получил эти данные перед отравлением неизвестным веществом осенью 2018 года. Романовский связь с "фиксером Мартином" пока не прокомментировал.

Официальное расследование гибели россиян в ЦАР продолжается. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в декабре заявил, что. по его данным, журналистов якобы убила некая "местная группировка". Тогда же он прокомментировал вопрос о деятельности ЧВК "Вагнера", заявив, такие компании "вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты", если не нарушают российское законодательство. Сегодня стало известно, что в ЦАР может появиться официальная российская военная база.