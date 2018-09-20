СМИ: телефон фиксера Мартина находился за пределами ЦАР

Телефон фиксера по имени Мартин, с которым должны были встретиться Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, находился за пределами Центральноафриканской Республики, на территории которой убили журналистов. Такую информацию удалось получить участнику Pussy Riot Петру Верзилову, который начал собственное расследование убийства в ЦАР, пишет "Медиазона".

В материале, посвященном отравлению Верзилова, подчеркивается, что первые результаты его расследования "не дали полной картины случившегося", но его авторы все же пришли к выводу, что Джемаля, Радченко и Расторгуева заманили в ловушку.

О том, что отравление Петра Верзилова может быть связано с его расследованием убийства в ЦАР, также заявил сегодня Михаил Ходорковский. Он считает, что журналисты стали жертвой спланированной операции, и ведет собственное расследование.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике в конце июля. Они снимали для Центра управления расследованиями, который спонсировал Ходорковский, фильм о российских наемниках из "частной военной компании Вагнера". Ее связывают с близким другом Владимира Путина бизнесменом Евгением Пригожиным.

Известно, что контакты проводника Мартина, который должен был встретить журналистов в ЦАР, дал Кирилл Романовский – корреспондент "Федерального агентства новостей", одним из спонсоров которого также называют Пригожина. Мартин называл себя сотрудником миссии ООН в ЦАР, но на связь после гибели журналистов не вышел.