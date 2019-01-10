Один спутник сгорел. Сколько осталось? Эфир в 19:05

Какое количество военных спутников Россия намерена держать на орбите? Почему глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что против него ведется информационная война? Почему Соединенные Штаты отозвали свое ему приглашение? В космическом хозяйстве РФ разбираются: военные эксперты Александр Гольц и Вадим Лукашевич, историк космонавтики Виталий Егоров, профессор политологии университета штата Тенесси (США) Андрей Коробков. Ведущая Елена Рыковцева

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