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Один спутник сгорел. Сколько осталось? Эфир в 19:05

Запуск очередного военного спутника на Орбиту с космодрома в Плесетске

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Эксперты о космической противоракетной обороне РФ

Какое количество военных спутников Россия намерена держать на орбите? Почему глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что против него ведется информационная война? Почему Соединенные Штаты отозвали свое ему приглашение? В космическом хозяйстве РФ разбираются: военные эксперты Александр Гольц и Вадим Лукашевич, историк космонавтики Виталий Егоров, профессор политологии университета штата Тенесси (США) Андрей Коробков. Ведущая Елена Рыковцева

Звоните в прямой эфир, начиная с 19.05, по номеру

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