Снабжение хроников. Михаил Голиченко – о заместительной терапии

В конце минувшего года ТАСС опубликовало статью "Скворцова: заместительная терапия создает иллюзию безопасного потребления наркотиков", где со ссылкой на слова министра здравоохранения России говорилось о том, что “эксперимент по введению заместительной терапии в РФ показал, что она создает иллюзию безопасного потребления наркотиков”. Эта публикация вновь вызвала дискуссию на тему о том, проводились ли в России какие-то эксперименты по применению заместительной терапии.

По определению Всемирной организации здравоохранения, заместительная терапия (наиболее распространены метадон и бупренорфин) – это "введение лицам с опиоидной зависимостью прошедших строгую и всестороннюю оценку опиоидных агонистов, проводимое аттестованными специалистами в рамках утвержденной врачебной практики, с целью достижения поставленных целей лечения". Из 47 стран – участниц Совета Европы этот метод лечения наркомании поставлен под запрет только в России. Кроме Европы заместительная терапия успешно применяется в Китае, Иране, США, Канаде, Австралии. Из стран СНГ только Россия, Узбекистан и Туркменистан до сих пор не применяют заместительную терапию.

Проводились ли в России эксперименты с заместительной терапией? Впервые об опыте применения опиатов для поддерживающего лечения наркомании в СССР сообщалось в мартовской тетради журнала "Советская неврология", речь шла о методе доктора Канторовича, об успешном шестилетнем эксперименте в Ленинграде. Однако через два десятилетия Минздрав СССР поставил под запрет "систему выдачи наркотиков наркоманам". Историографические исследования позволяют предположить, что запрет не был связан с появлением каких-либо научных данных о неэффективности метода Канторовича. Скорее запрет выдачи наркотиков уступил основному методу сталинской работы с представителями неугодных общественных групп, отправке в ГУЛАГ.

В период с 1953 по 1994 год исследований или пилотных проектов, которые прямо или косвенно можно было бы отнести к заместительной терапии, в СССР и России не проводилось. В сентябре 1994 года Федеральная служба России по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрировала патент об использовании поддерживающей терапии трамалом в дозе 100–300 мг в сутки на срок до 6–12 месяцев в качестве способа купирования абстинентного синдрома у больных опийной наркоманией. В числе авторов указан Евгений Брюн, нынешний главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России.

Советская Россия, возможно, была одна из первых стран мира, где метод заместительной терапии был успешно опробован

Однако в августе 1995 года приказ Минздравмедпрома вновь подтвердил запрет на применения наркотических средств в терапевтических целях при лечении наркоманий, в том числе выдачу больным наркоманией наркотических средств ("наркотического пайка") в любой форме. В 1998 году федеральный закон, а через 12 лет указ президента России подтвердили данный запрет. В настоящее время трамадол входит в перечень лекарственных препаратов для применения в рамках специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ. По свидетельствам пациентов, имеющих опыт участия в программах заместительной поддерживающей терапии за рубежом, назначение трамадола нельзя считать аналогом заместительной терапии.

Имеются данные о том, что в 2005 году на базе Национального научного центра наркологии проводилось изучение метода лечения наркомании с применением налбуфина. Однако, по свидетельствам участника этого проекта, опыты оказались неэффективными. Также есть сведения о попытках применения некоторыми наркологами для купирования абстинентного синдрома противоэпилептического средства прегабалин (торговое название в России – "Лирика"). Эти опыты также имели низкую эффективность.

При этом в США и странах Европы начиная с 1960 годов метод заместительной поддерживающей терапии получил широкое распространение и стал предметом многочисленных научных исследований, которые подтвердили эффективность для лечения опийной наркомании. С середины 1980-х годов заместительная терапия получила еще более широкое применение как наиболее эффективный метод профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков. Советская Россия, возможно, была одна из первых стран мира (наряду с Великобританией), где метод заместительной терапии (“снабжение хроников”) был успешно опробован и рекомендован к использованию. Однако приблизительно с 1950–1960-х годов советская и затем российская психиатрия и наркология поставили метод заместительной терапии под запрет, тогда как в зарубежных странах данный метод продолжал развиваться. Данных о каких-либо научных исследованиях или пилотных проектах заместительной терапии в советской и постсоветской России после 1936 года нет. С большой вероятностью можно утверждать, что по идеологическим и политическим причинам их не было.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала координатора Евразийской сети людей, употребляющих наркотики, Александра Левина и координатора Берлинской сети людей, употребляющих наркотики, Ларису Соловьеву

Михаил Голиченко – адвокат, кандидат юридических наук

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