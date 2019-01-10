Тушинский тоннель в Москве открыли после затопления

В Москве возобновил свою работу Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе после того, как его затопило в четверг.

Днём движение было перекрыто после того, как из стены на дорогу начали литься потоки воды и песка, сообщает "Интерфакс".

По информации СМИ, прорыв воды произошёл из-за провалившегося грунта в шлюзе канала имени Москвы. В результате происшествия никто не пострадал.



Тушинский тоннель был открыт в 1937 году, расширен в 1972 году и в 2001-м. Канал имени Москвы был открыт в 1937 году, при его строительстве использовался труд заключённых.

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