Автомобильный тоннель на севере Москвы перекрыт из-за прорыва дамбы

Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе в Москве перекрыт из-за прорыва дамбы канала им. Москвы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах. На видео телеканала видно, как из прорвавшейся дамбы выливается вода.

По данным агентства ТАСС, тоннель перекрыт из-за провала грунта в шлюзе канала имени Москвы площадью 50 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Тушинский тоннель был открыт в 1937 году, расширен в 1972 году и в 2001-м. Канал имени Москвы был открыт в 1937 году, при его строительстве использовался труд заключённых.