В Будапеште прошла презентация книги Анны Политковской

В Будапеште в четверг прошла презентация венгерского издания книги Анны Политковской "Русский дневник". Мероприятие прошло одновременно с конференцией "СМИ, политика и власть в Венгрии и России", которую организовал исследовательский центр Republikon. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Участники конференции говорили о параллелях между российской и венгерской властью, состоянием СМИ и прав человека в обеих странах. Политологи, бывшие политики обсудили влияние властей на журналистов. По мнению участников конференции, российская действительность, описанная в книге Политковской, похожа на сценарий развития событий в Венгрии.

Анна Политковская – журналист "Новой газеты", известная своими расследованиями нарушений прав человека в Чечне. Она была убита 7 октября 2006 года в Москве. Правозащитники и журналисты неоднократно критиковали власти России за то, что заказчики преступления так и не были найдены.

По делу об убийстве Политковской к пожизненному заключению были приговорены Сергей Хаджикурбанов и Лом-Али Гайтукаев, который умер в колонии в июне 2017 года по неизвестным причинам. К разным срокам лишения свободы приговорены еще трое: Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Родные и коллеги Политковской считают необходимым установить, кто именно заказал убийство, и предать его суду.