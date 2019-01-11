Прокуроры проверяют украинцев, посетивших инаугурацию Трампа

Присутствие украинских политиков и бизнесменов на инаугурации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заинтересовало спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведёт расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Как пишет The New York Times, прокуроры опросили свидетелей, чтобы узнать, каким образом граждане Украины получили приглашения на инаугурацию Трампа, с кем встречались в США и что обсуждали.

Как отмечает газета, на инаугурации Трампа, состоявшейся 20 января 2017 года, присутствовали десятки украинских политических деятелей и бизнесменов. Прокуроры полагают, что ряд украинцев могли выступать в интересах Москвы - включая отмену санкций, которые были введены в отношении России после аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины. По данным издания, некоторые из них организовывали встречи с влиятельными республиканцами Конгресса и близкими союзниками президента Трампа.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что украинские олигархи Ринат Ахметов и Сергей Лёвочкин, возможно, получали от бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта данные социологических опросов во время предвыборной кампании 2016 года в США. Эти данные им, вероятно, передавалбизнес-партнёр Манафорта Константин Килимник, которого называют человеком, близким к Кремлю. Килимнику предъявлены заочные обвинения по делу о российском вмешательстве в выборы в США.

Комиссия под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера уже полтора годарасследует предполагаемое вмешательство России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. К ответственности привлечены уже несколько бывших сотрудников штаба Трампа. Обвинения также заочно предъявлены ряду россиян – предполагаемым сотрудникам военной разведки и так называемой "фабрики троллей". Пока, впрочем, никому из американцев не было предъявлено обвинений в сговоре с Россией. Президент Трамп резко критикует расследование, называя его "охотой на ведьм". Москва также отрицает свое вмешательство в выборы в США.