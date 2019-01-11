Глава РАН вступился за арестованного 75-летнего физика Кудрявцева

Президент Российской академии наук Александр Сергеев просит перевести под домашний арест75-летнего учёного Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене. Как сообщает "Коммерсантъ",с этой просьбой Сергеев обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Кудрявцев " большой ученый, внесший существенный вклад в науку. Надо как-то делать послабления", - сказал глава РАН изданию, подчеркнув, что речь идёт только о мере пресечения, а разбираться в обвинении будет суд.

Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин исключил возможность личного поручительства, объяснив это тем, что не знаком с учёным и претензии к нему носят не экономический характер.

Ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев был задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" 20 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому институту гидродинамики. Своей вины ученый не признаёт. В ноябре Кудрявцев отказался от сделки со следствием. От него требовали признания вины и показаний на коллегу в обмен на домашний арест.

Защита считает, что учёный содержится под арестом незаконно: у Кудрявцева диабет, гипертония, также он перенёс инфаркт.