Бывший юрист Трампа выступит на открытых слушаниях в Конгрессе

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн выступит 7 февраля на открытых слушаниях в Конгрессе. Об этом сам Коэн заявил в специальном коммюнике, сообщает телеканал CNN.

В декабре 2018 года Коэн, на протяжении последних десяти лет являвшийся одним из ближайших доверенных лиц Дональда Трампа, был осуждён на три года лишения свободы. На суде Коэн, в том числе, признал себя виновным в даче ложных показаний в Конгрессе по поводу строительных проектов Трампа в Москве. Позже в интервью телеканалу ABC – первом после вынесения приговора – Коэн утверждал, что нарушал закон по прямому указанию Трампа. Он также сказал, что его действия должны были помочь скрыть "грязные дела" кандидата в президенты. Речь идёт в первую очередь о платежах двум женщинам, которые утверждали, что состояли в интимной связи с Трампом. Коэн подтвердил, что Трамп распорядился заплатить, опасаясь, что огласка скандала отрицательно скажется на его шансах быть избранным.

Во вчерашнем заявлении Коэн сообщил, что готов на слушаниях в Конгрессе дать полную и достоверную информацию об этих событиях.

Трамп ранее неоднократно называл Коэна человеком, не заслуживающим доверия.

В США ведётся расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. Спецпрокурор Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к вмешательству в выборы в США и других государствах отвергает.