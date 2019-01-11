Правительство обещает не запрещать подарки врачам и учителям

Ограничения на подарки для сотрудников бюджетных учреждений, которые в России могут ввести на законодательном уровне, не коснутся врачей и учителей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы аппарата правительства России Андрей Логинов. Утверждения об обратном "не более чем домыслы", сказал он.

По словам представителя правительств, вводимые ограничения коснутся только чиновников. "Но раз такая трактовка все-таки появилась", правительство предложит поправить законопроект, чтобы не возникало двойного толкования, отметил Логинов.

Речь идет о поправках в антикоррупционное законодательство, которые правительство внесло в Государственную думу месяц назад. Законопроект ограничивает типы подарков, которые могут принимать госслужащие, сотрудники бюджетных организаций и госкорпораций. Им хотят запретить принимать любые подарки, кроме цветов, печатной канцелярской продукции и наград. В министерстве труда тогда подчеркнули, что нововведения коснутся, в том числе врачей и учителей.

Сейчас учителям и врачам запрещено дарить подарки дороже трех тысяч рублей.