СК отреагировал на расследование "Досье" об убийстве журналистов в ЦАР

Следственный комитет России утверждает, что трое российских журналистов в июле прошлого года были убиты в Центральноафриканской республике с целью ограбления, а другие версии преступления, о которых сообщается, якобы инициированы интернет-проектом "Центр управления расследованиями", который хочет "оправдать собственные просчеты" при подготовке поездки журналистов в ЦАР и обвинять в их гибели "непричастных".

Сообщение Следственного комитета опубликовано на официальном сайте ведомства на следующий день после того, как были обнародованы результаты расследования центра Михаила Ходорковского "Досье", согласно которым убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко было не простым ограблением, а спланированной операцией, за которой стояли люди, связанные с близким к Кремлю предпринимателем Евгением Пригожиным.

В сообщении СК говорится, что расследование уголовного дела о гибели журналистов в ЦАР продолжается. Вместе с тем, ведомство отмечает, что уже определена картина случившегося:

"На расстоянии 23 км. от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено и на автомобиле покинул место происшествия".

При этом личности напавших на россиян людей так и не установлены.

Отдельное внимание в сообщении СК уделено личности водителя:

Из показаний водителя Бьенвеню Доувокама, допрошенного с участием российских следователей, следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. <...> «Фиксер» по имени Мартин в процессе его найма не участвовал. Водитель какого-либо отношения к органам жандармерии не имеет.

Наконец, ведомство возлагает косвенную ответственность за гибель журналистов на Центр управления расследованиями - проект Михаила Ходорковского, который, по мнению СК, плохо организовал поездку Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР. При этом, как говорится в сообщении,

инициируя публикации по этой теме в СМИ интернет-проект «Центр управления расследованиями» явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных.

О каких именно публикациях идёт речь, СК не уточняет, как не упоминает и расследование центра "Досье" и имени Михаила Ходорковского. Ходорковский ранее заявил, что признаёт ошибки ЦУР при организации поездки журналистов, и сообщил о прекращении финансирования проекта, после чего тот фактически прекратил своё существование.

Различия в версиях

В расследовании "Досье", опубликованном накануне, содержится информация, противоречащая выводам СК:

как считает "Досье", водитель Бьенвеню Ндувокама мог быть участником операции по убийству российских журналистов. За два дня, которые он провел с ними, он почти 50 раз созванивался с высокопоставленным представителем местной жандармерии по имени Эмманюэль Котофио и, судя по всему, докладывал ему о перемещениях съемочной группы. Котофио, в свою очередь, как утверждается, был на связи с россиянином Александром Сотовым, сотрудником связанной с Пригожиным компании.

незадолго до гибели журналистов машину с жандармом и еще тремя белыми вооруженными людьми видели в том же районе, где было совершено убийство.

как считает Центр "Досье", на самом деле никакого фиксера "Мартина" не существовало, под его именем действовал подставной человек. Кроме этого, "Досье" утверждает, что именно "Мартин" связал съемочную группу с водителем.

по словам Михаила Ходорковского, целью нападения на журналистов было не ограбление и не убийство, а получение от них информации о том, что им удалось расследовать в сфере торговли оружием и использования ЧВК в ЦАР. Однако разговор пошёл "не так", как предполагали нападавшие, журналисты начали сопротивляться и были убиты.

Сайт РИА ФАН, который связывают с Евгением Пригожиным, накануне после публикации расследования "Досье" также обратился в Следственный комитет с просьбой дать информацию об убийстве журналистов в ЦАР. РИА ФАН заявил, что публикация порочит репутацию его сотрудника Кирилла Романовского - именно он дал впоследствии убитым журналистам контакты "фиксера Мартина". Из поставленных РИА ФАН восьми вопросов СК в своём заявлении дал частичный ответ лишь на один, заявив, что водитель "не имеет никакого отношения к органам жандармерии", но не опровергнув прямо, что он общался с Котофио.