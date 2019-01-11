Белоруссия снимет ограничение на количество дипломатов США в Минске

Белоруссия уведомила Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске, сообщает журнал Foreign Policy. По данным издания, о снятии ограничений представителям США сообщил по телефону министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Издание называет это решение "дипломатическим прорывом".

В марте 2008 года под давлением властей Белоруссии дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен — с 35 до 5 человек. А руководство дипломатических представительств двух государств было снижено с уровня послов до уровня временно поверенных.

Так Минск отреагировал на экономические санкции Вашингтона, введенные за нарушение прав человека в республике, пишет Белорусская служба Радио Свобода. Это приводит к многочисленным ограничениям в сотрудничестве между странами — в частности, до 2018 года белорусы 10 лет не имели возможности получить визы в США в Минске. За деловой или туристической визами белорусам приходилось ездить в посольства США в других странах.

В конце августа 2018 года в Минске начала работу новая глава американского посольства в Минске Дженнифер Мур. В интервью Радио Свобода она заявила, что будет работать, чтобы посол США вернулся в Минск.

Foreign Policy связывает расширение посольства США в Минске с конфликтом президента Белоруссии Александра Лукашенко с российскими властями. Один из источников издания называет расширение посольства "началом оттепели".

В Министерстве иностранных дел Белоруссии подтвердили факт переговоров о расширение посольства США в Минске, но не подтвердили и не опровергли снятие ограничений.