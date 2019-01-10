Лукашенко о присоединении к России: "Здесь никто никого не наклонит"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "прекратить разговоры" о возможном присоединении страны к России. Об этом сообщает БЕЛТА. "Здесь никто никого не наклонит", – заявил Лукашенко на совещании с членами правительства в Минске.

Позиция Лукашенко

По словам белорусского лидера, союз Белоруссии и России может развиваться только на равноправной основе. "И это не потому что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России, а потому что это фундаментальные принципы построения любого союза… Мы все время должны оглядываться на мнение наших людей. Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идёт", – добавил глава государства. РС в Телеграме РС в Вайбере РС в мобильном

Как заявил Лукашенко, президент России Владимир Путин лично ему подтвердил, что Москва не может пойти на присоединение Белоруссии. "Нет такой возможности у России, учитывая последствия, чтобы на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит", – заявил Александр Лукашенко.

Позиция Кремля

Ранее возможность присоединения Белоруссии к России прокомментировали в Кремле. Там заявили, что Москва и Минск "движутся навстречу друг другу, а не в одну сторону". Перед этим – в конце прошлого года – президент Владимир Путин одобрил военную доктрину союзного государства, в которое входят Россия и Белоруссия, а премьер-министр Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Белоруссии. Медведев также заявлял, что Россия готова создать совместные с Белоруссией центр выпуска денег, таможенную службу, суд и счётную палату. В этом случае государства смогут проводить вместе единую налоговую политику.

Предположения о возможном присоединении Белоруссии к России появились на фоне переговоров лидеров двух стран по проблемам в экономике. В декабре в течение всего одной недели таких встреч было две. Минск настаивал на компенсациях в связи с налоговым маневром в топливно-энергетическом комплексе России. Российские представители, в свою очередь, утверждали, что Минск хочет сохранить незаслуженные торговые преференции. Лукашенко ранее заявлял об угрозах Белоруссии в случае недостаточно эффективного развития экономики страны. Тогда, по его словам, надо будет входить в состав другого государства, но какого именно, он не назвал.