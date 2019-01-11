"Дождь": законы Клишаса рассмотрят позже из-за слов про "Госдуру"

Депутаты Госдумы отложат рассмотрение законопроектов, внесённых главой комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андреем Клишасом. В нижней палате российского парламента недовольны его высказываниями про "Госдуру" в интервью "Новой газете", сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на источники во фракции "Единая Россия".

Группа, возглавляемая Клишасом, внесла в Госдуму законопроекты о суверенном интернете, запрете на публикацию недостоверной информации, а также штрафах и аресте за неуважительные высказывания о власти в интернете.

Окончательное решение по ним будет принимать комитет по информационной политике, но его заседание еще не назначено, рассказал "Дождю" председатель комитета Леонид Левин. Он уточнил, что дату могут назначить 14 января на заседании представителей всех заинтересованных ведомств.

В начале этой недели "Новая газета" выпустила большое интервью с Андреем Клишасом. Журналисты, в частности, спросили политика, является ли проявлением неуважения к власти слово "Госдура" - но если его опубликуют в интернете, а не скажут по телевидению, как это сделал Владимир Познер.

Клишас ответил, что важен контекст высказывания, и что "есть юмор, где много что допустимо". По мнению политика, если в контексте своей программы "тот же самый Познер будет использовать слово "Госдура", состава здесь никакого не будет". При этом если целью этих высказываний будет исключительно оскорбление, то это может быть расценено как состав преступления, заявил Андрей Клишас.

Сам политик заявил "Дождю", что он "только за" внимательное рассмотрение всех его законопроектов.