Неизвестные люди похитили в Москве фигуранта дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Юрия Василенко. Об этом сообщает агентство "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, похищение произошло 10 января неподалёку от центра города.

Уроженец Харькова Василенко, которого украинское следствие называло организатором убийства Вороненкова, был выведен группой мужчин из кафе "Базилик" на Проспекте мира. На улице завязалась потасовка, в ходе которой Василенко был ранен из пистолета, брошен в багажник и увезён, утверждает источник "Росбалта". По данным источника, он истекал кровью и мог скончаться после похищения.

Источники агентства не выдвигают версий, кто именно мог похитить Василенко.

Утром 11 января о похищении мужчины из кафе на Проспекте мира в Москве сообщало агентство "Интерфакс". С места преступления изъяты две гильзы для пистолета ТТ, утверждает источник агентства, полиция ищет трёх человек, участвовавших в потасовке. Телеграм-канал Mash сообщал, что после похищения полиция искала в городе автомобиль Mitsubishi Pajero. Официально правоохранительные органы пока не сообщали ни о похищении, ни о том, что его жертвой был именно Василенко.

"Росбалт" также утверждает, что в квартире, арендуемой Василенко, сотрудники полиции обнаружили "целый арсенал" оружия, а также взрывчатые вещества.