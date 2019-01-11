Неизвестные люди похитили в Москве фигуранта дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Юрия Василенко. Об этом сообщает агентство "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, похищение произошло 10 января неподалёку от центра города.
Уроженец Харькова Василенко, которого украинское следствие называло организатором убийства Вороненкова, был выведен группой мужчин из кафе "Базилик" на Проспекте мира. На улице завязалась потасовка, в ходе которой Василенко был ранен из пистолета, брошен в багажник и увезён, утверждает источник "Росбалта". По данным источника, он истекал кровью и мог скончаться после похищения.
Источники агентства не выдвигают версий, кто именно мог похитить Василенко.
Утром 11 января о похищении мужчины из кафе на Проспекте мира в Москве сообщало агентство "Интерфакс". С места преступления изъяты две гильзы для пистолета ТТ, утверждает источник агентства, полиция ищет трёх человек, участвовавших в потасовке. Телеграм-канал Mash сообщал, что после похищения полиция искала в городе автомобиль Mitsubishi Pajero. Официально правоохранительные органы пока не сообщали ни о похищении, ни о том, что его жертвой был именно Василенко.
"Росбалт" также утверждает, что в квартире, арендуемой Василенко, сотрудники полиции обнаружили "целый арсенал" оружия, а также взрывчатые вещества.
- Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта 2017 года. Власти Украины назвали заказчиком убийства бывшего гражданского мужа супруги Вороненкова Марии Максаковой Владимира Тюрина, которого Киев считает криминальным авторитетом, "подконтрольным ФСБ", а министерство финансов США называет "вором в законе" по прозвищу Тюрик. Украина объявила его в международный розыск.
-
- Тюрин отверг обвинения. По версии следствия, организатором убийства для Тюрина выступил ранее судимый Василенко. Он также объявлен в розыск на Украине.
- "Росбалт" утверждает, что Юрий Василенко известен на Украине, как влиятельный харьковский криминальный "авторитет", который тесно связан с представителями российских мафиозных кругов. Утверждается, что его люди ещё в 2007 году убили бизнесмена Максима Курочкина.
- Собеседники агентства "Росбалт" утверждают, что Василенко быть причастен ещё к одному громкому преступлению — убийству руководителя пророссийский украинской общественной организации "Оплот" Евгения Жилина. Жилин был застрелен 19 сентября 2016 года в ресторане "Ветерок" в престижном районе Подмосковья. Его убийство остаётся нераскрытым.
- Следственный комитет называл основной версией преступления бизнес погибшего. Источник "Росбалта" связывает преступление с денежным конфликтом в среде организованной преступности Украины и России.