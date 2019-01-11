CIT: в Судане наёмники используют ту же технику, что и в ЦАР

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team проверила по открытым источникам сообщения о присутствии на улицах столицы Судана Хартума во время массовых протестов техники, предположительно, принадлежащей бойцам российских частных военных компаний (ЧВК).

CIT проанализировал появившиеся в соцсетях фотографии грузовика песочного цвета на улицах Хартума. Местные активисты утверждали, что в его кузове находились люди европейской внешности в камуфляжной форме, говорящие на русском языке.

Такие "Уралы" были обнаружены и сфотографированы несколько раз в конце декабря в районе суданской столицы, где проходят массовые антиправительственные демонстрации.

Экспертам CIT удалось определить место, где были сделаны фото, – это действительно центр Хартума.

Кроме того, один из грузовиков, по оценкам CIT, идентичен грузовику, который в апреле 2018 года был замечен в соседней Центральноафриканской Республике в Беренго, где, по многочисленным свидетельствам, расквартированы бойцы российской ЧВК. Колонна из 18 таких "Уралов", как утверждается, прошла из Судана в ЦАР в мае прошлого года, в ней также были россияне.​

О присутствии граждан России – предположительно, бойцов ЧВК – в Судане стало известно еще в 2017 году. Президент Судана Омар аль-Башир заявлял в ходе встречи с Владимиром Путиным 14 июля 2018 года: "Мы наблюдаем большие обмены между специалистами России и Судана, большое количество российских специалистов работают в нашей стране, поэтому весьма ценим ту роль, которую играет ваша страна в подготовке суданских военных кадров". Минобороны России не сообщало о том, присутствуют ли в Судане кадровые российские военные.

CIT пока не располагает данными об участии россиян в подавлении протестов в Судане или в обучении суданских подразделений, подавляющих протесты, о чём ранее сообщала The Times и другие издания.

ЧВК, работающие в Судане и в соседней ЦАР, предположительно, связаны с предпринимателем Евгением Пригожиным, имеющим связи с Кремлём. Накануне Михаил Ходорковский на основании расследования финансируемого им центра "Досье" обвинил структуры Пригожина в гибели трёх российских журналистов в ЦАР летом прошлого года.