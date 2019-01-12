В Донбассе сбили беспилотник наблюдателей ОБСЕ

В Донбассе обстреляли беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ. Как сообщили сами наблюдатели, инцидент произошел вблизи населенного пункта Попасная, который контролируют украинские военные, но кто именно вел огонь, не известно.

Из-за обстрелов ОБСЕ потеряла на востоке Украины уже несколько беспилотников. 2 января аппарат сбили в Луганской области, а в ноябре прошлого года – вблизи российско-украинской границы. Сами наблюдатели за время войны в Донбассе сотни раз подвергались опасности.

За последние сутки, по данным Киева, режим прекращения огня на востоке Украины нарушался 7 раз. Из-за обстрелов со стороны сепаратистов ранены двое украинских военнослужащих. Представители самопровозглашенной "ДНР" в ответ заявляют о 12 нарушениях со стороны правительственных войск.