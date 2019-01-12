В Хабаровском крае полиция задержала блогера Виктора Торопцева, опубликовавшего видео похорон криминального авторитета Юрия Зарубина. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на жителя Амурска. По утверждению авторов видео, в похоронах Зарубина, участвовал руководитель районной полиции и городской прокурор. В МВД это отрицают и заявили, что могут обратиться к автору видео с иском о защите чести и достоинства. Задержанный блогер объявил голодовку.
- Видео похорон Юрия Зарубина, известного как Заруба, Торопцев опубликовал в двух ютуб-каналах, а также в своем инстаграме. На записи видно, что из-за похорон в городе перекрыли автомобильное движение. Собеседник ОВД-Инфо утверждает, что Торопцев не был автором записи. Впервые она появилась в твиттере в аккаунте "Распад и неуважение".
- В прокуратуре агентству РИА "Новости" заявили, что городского прокурора на похоронах не было, а сам он в этот день находился в Хабаровске. Глава пресс-службы регионального отделения МВД Ирина Щеголева рассказала агентству, что начальника городской полиции на похоронах так же не было. В комментарии МВД было сказано, что полиция установила человека, выложившего видео, и он был вызван для дачи объяснений.
- По словам источника ОВД-Инфо, Торопцева задержали сотрудники ГИБДД, обвинив его в использовании недействительного водительского удостоверения. Сам он считает, что лишение прав поводом для задержания, а давление связывает с распространением видео. Он объявил голодовку. Ранее ему звонили неизвестные люди и угрожали из-за публикации видео, утверждает источник издания.
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