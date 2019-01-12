В Хабаровском крае полиция задержала блогера Виктора Торопцева, опубликовавшего видео похорон криминального авторитета Юрия Зарубина. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на жителя Амурска. По утверждению авторов видео, в похоронах Зарубина, участвовал руководитель районной полиции и городской прокурор. В МВД это отрицают и заявили, что могут обратиться к автору видео с иском о защите чести и достоинства. Задержанный блогер объявил голодовку.

Видео похорон Юрия Зарубина, известного как Заруба, Торопцев опубликовал в двух ютуб-каналах, а также в своем инстаграме. На записи видно, что из-за похорон в городе перекрыли автомобильное движение. Собеседник ОВД-Инфо утверждает, что Торопцев не был автором записи. Впервые она появилась в твиттере в аккаунте "Распад и неуважение".