Дело о чучеле с лицом Путина. Активистов могут осудить на 7 лет

Троих пермских активистов обвиняют по статье 213 Уголовного кодекса РФ (грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору) за установку чучела в центре Перми с фотографией президента Владимира Путина. Их могут осудить до 7 лет лишения свободы. Радио Свобода рассказывает, как преследуют политических активистов в Перми и о том, как вербуют и используют "молодогвардейцев".

"Ещё одна акция – и ты сядешь"

В ночь с 2 на 3 декабря пермский активист Александр Шабарчин засиделся за компьютером до 4 утра, а потом лег спать. Спустя четыре часа он проснулся от сильных ударов в дверь. Люди в штатском зашли в его комнату и показали ордер на обыск. Его соседка попыталась остановить незнакомцев и кричала, что вызовет полицию.

Незнакомцев было трое: сотрудник ФСБ, сотрудник Центра "Э" и женщина средних лет. Она ещё раз показала постановление суда об обыске и сказала, что Александр может сам показать вещи, которые интересует следствие. За ними в комнату вошли понятые: Роман Суздальцев и Илья Шобалин, оба – члены "Молодой гвардии Единой России".

Во время обыска эфэсбэшник копался в грязном белье, похвалил Александра за то, что тот предохраняется, тщательно прочитал предназначение всех медикаментов, показывая, что ему доставляет удовольствие этот процесс. У Александра забрали ноутбук, компьютер, телефон, костюм Деда Мороза, две маски, спортивные штаны, куртку и стикеры.

В акции был посыл и для верхушки, что рано или поздно правосудие доберётся и до них

После обыска Александра повезли на допрос. Эшники и полицейские ему сказали: "Сань, мы тебя не пугаем, но ещё одна акция – и ты сядешь, без обид". На допросе следователь спрашивала у Александра, принимал ли он участие в акциях, которые были выложены на YouTube-канале "Гроза Перми". На ее вопросы он не отвечал, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ. Назначенный адвокат пошутил, что сейчас его признают иностранным агентом.

После допроса отвезли в Ленинский отдел полиции, где оппозиционера поставили на учёт и отпустили.

В это время обыски прошли у еще двоих пермских оппозиционеров и бабушки Александра, которая живет в 150 километрах от Перми – в Верещагине.

"Военный преступник Пыня В. В."

Пермский активист Александр Шабарчин стал одним из фигурантов дела о чучеле с лицом президента России Владимира Путина. 11 ноября неизвестные прикрепили к столбу в центре Перми чучело. На его теле была приклеена надпись "Военный преступник Пыня В. В.". Вместо головы у него была размещена фотография президента России Владимира Путина с надписью на лбу "Лжец".

Прибывший на место наряд полиции задержал секретаря Пермского отделения Либертарианской партии Александра Котова, который снимал акцию на мобильный телефон. Вместе с ним в участок отправили его 17-летнего знакомого. Оба провели в полиции около четырех часов, затем их отпустили без составления протокола.

На следующий день около подъезда своего дома был задержан Александр Шабарчин. Полицейские отвезли его в Верещагино, где он прописан, чтобы передать в военкомат, как уклоняющегося от призыва на военную службу.

В военкомате Александр Шабарчин представил медицинские справки о том, что он проходит обследование в пермской больнице. Поэтому полицейские повезли Александра обратно в Пермь, в отдел полиции.

"Они все его фоткают! И никто не хочет его снимать!"

На этом история могла бы закончится. Но 21 ноября на YouTube-канале "Гроза Перми" появился видеоролик, где люди в военной форме ведут человека с маской Путина по центру Перми, а потом привязывают чучело с фотографией президента к столбу около ЦУМа.

Ролик заканчивается реакцией обычных пермяков на чучело. Молодые люди, пенсионеры и даже дети улыбаются и снимают чучело на мобильные телефоны, делают селфи. Голос за кадром удивляется: "Они все его фоткают! И никто не хочет его снимать! Все хотят, чтобы он был там!" Затем к чучелу подходят полицейские. И они тоже снимают его на телефон. Надпись: "Под присмотром этих ребят Пыня простоял еще час".

Пермскому интернет-изданию "Звезда" автор видео, который предпочел не называть своего имени, объяснил смысл акции:

"Она была придумана, чтобы обратить внимание людей на тот беспредел, которым занимается нынешняя власть, а именно: развязывание непонятных военных кампаний, повальная ложь, коррупция и кумовство. Также в акции был посыл и для верхушки, что рано или поздно правосудие доберётся и до них".

"Обвиняют по статье, по которой судили Pussy Riot"

В первый рабочий день 2019 года полиция предъявила обвинение троим предполагаемым фигурантам дела о "чучеле Путина". Кроме Александра Шабарчина, ими стали Данила Васильев и Александр Котов. Их обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Это та самая статья, по которой были осуждены участница группы Pussy Riot за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Активистам грозит до 7 лет лишения свободы.

Ребятам, которым совсем мало лет, могут испортить всю жизнь уголовным преследованием

По версии следствия, "11 ноября 2018 года около 16:20 неустановленные лица, находясь в районе дома №58 по улице Ленина в Перми, действуя в группе лиц по предварительному сговору, привязали к столбу электроосвещения, расположенного на перекрестке улицы Ленина и Комсомольский проспект, заранее подготовленный манекен с поперечными белыми и черными полосами, имитирующими одежду заключенного, с изображением лица действующего Президента РФ Путина В. В., а также надписями "лжец", "военный преступник Пыня В. В.". Своими умышленными действиями, неустановленные лица, выражая явное неуважение к обществу по мотивам политической ненависти или вражды, грубо нарушили общественный порядок".

Пока по делу были допрошены Александр Шабарчин и Александр Котов. На допросе статус секретаря Пермского регионального отделения Либертарианской партии изменился: из свидетеля он стал участником акции.

Защищать троих пермских активистов будут юристы, сотрудничающие с "Апологией протеста": Ольга Бедерсон, Анастасия Шардакова и Алексей Шардаков. Адвокаты не видят в этой ситуации состава преступления.

"Это дело подтверждает наличие тенденции к криминализации мирного протеста. Как и статья "Хулиганство" в Уголовном кодексе продолжает быть "резиновой", – считают они. Однако, на чем будет строиться линия защиты, не говорят: допросы обвиняемых еще не закончились.

"От всей этой ситуации есть стойкое ощущение, что без должной огласки ребятам, которым совсем мало лет, могут испортить всю жизнь уголовным преследованием", – рассказала адвокат Александра Шабарчина Ольга Бедерсон.

Пермский штаб Алексея Навального и региональное отделение Либертарианской партии от акции открестились, однако выразили поддержку обвиняемым.

"Призываем уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова и двух членов Совета по правам человека при президенте Светлану Маковецкую и Татьяну Марголину вмешаться в ситуацию и добиться прекращения откровенных политических репрессий", – рассказали в штабе Навального.

"Если уличный манекен и следует как-то квалифицировать, то разве что как полемическое высказывание, но никак не уголовное нарушение. Но даже если манекен и представлял, по мнению МВД, угрозу общественному порядку, то к задержанным, не принимавшим участия во всей этой акции, это никакого отношения иметь не должно. Либертарианская партия разделяет призыв штаба Навального к омбудсмену и членам Совета по правам человека при Президенте РФ. Нужно немедленно вмешаться в ситуацию и остановить неправосудный процесс", – говорится в обращении, опубликованном на сайте Либертарианской партии.

"Мы не сталкивались с прямой вербовкой активистов"

В истории с чучелом Путина есть и еще один любопытный побочный, сюжет. В качестве понятых к Александру Шабарчину пришли двое молодогвардейцев – оба довольно известны в Перми.

Двадцатилетний студент Роман Суздальцев организовывает мероприятия, из-за которых мэрия не согласовывает акции пермской оппозиции. Также он известен тем, что пишет жалобы на лидеров оппозиции. По одной из них волонтера пермского штаба Навального Александру Семенову оштрафовали на 150 тысяч рублей за проведение несанкционированного шествия 5 мая 2018 года.

Второй понятой – Илья Шобанов – ранее был оппозиционером и активистом движения "Артподготовка". На собраниях местного штаба Навального Илья говорил, что ему не нравится акции, которые проводят бывшие участники "Артподготовки", и призывал к политическим акциям, которые делает Александр Шабарчин.

"Прежде мы не сталкивались с прямой вербовкой активистов. Позвать Шобанова в качестве понятого – был явно демонстративный шаг", – уверен активист штаба Навального в Перми Юрий Бобров.