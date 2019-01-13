Освобождён блогер, выложивший видео похорон "авторитета"

В городе Амурске Хабаровского края 13 января освобождён задержанный накануне полицейскими Виктор Торопцев. Ранее он опубликовал видео похорон криминального авторитета Юрия Зарубина. Об этом блогер сообщил на своей странице соцсети "ВКонтакте".​

"Меня сегодня освободили, видимо из-за большого общественного резонанса", - написал он. В чате "Чешу язык" на YouTube он рассказал, что ранее полицейские намеревались задержать его до суда, который должен состояться в понедельник. Он добавил, что собирается продолжать объявленную накануне голодовку до судебного заседания.​

Полиция отрицает, что Торопцев был задержан - сообщает РИА Новости. "Информация о задержании – недостоверная. Никто его три раза не задерживал, он находится дома у себя. Один раз его приглашали на беседу в полицию сразу после того, как он разместил видео", - сказал собеседник агентства. Торопцев назвал эти утверждения ложью, заявивл, что был на допросе три раза - два в прокуратуре и один раз в МВД.​

12 января знакомый блогера сообщил "Сибирь.Реалиям", что Торопцева остановили сотрудники ГИБДД и задержали его, заявив, что его водительские права недействительны. Задержанный блогер объявил голодовку.

Ранее в своих аккаунтах в соцсетях Торопцев опубликовал видео похорон криминального авторитета Юрия Зарубина, известного как "Заруба". В церемонии прощания якобы принимали участие работники прокуратуры и отдела полиции, которые якобы несли гроб. При этом Торопцев не является автором этого ролика. Впервые он был опубликован в Twitter на странице "Распад и неуважение".​

Глава пресс-службы регионального управления МВД Ирина Щеголева сообщила, что начальник отдела полиции по Амурскому району не присутствовал на похоронах Зарубина. Тем не менее, назначена служебная проверка.