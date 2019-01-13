Освобождён блогер, выложивший видео похорон "авторитета"

В городе Амурске Хабаровского края 13 января освобождён задержанный накануне полицейскими Виктор Торопцев. Ранее он опубликовал видео похорон криминального авторитета Юрия Зарубина. Об этом блогер сообщил на своей странице соцсети "ВКонтакте".
"Меня сегодня освободили, видимо из-за большого общественного резонанса", - написал он. В чате "Чешу язык" на YouTube он рассказал, что ранее полицейские намеревались задержать его до суда, который должен состояться в понедельник. Он добавил, что собирается продолжать объявленную накануне голодовку до судебного заседания.
Полиция отрицает, что Торопцев был задержан - сообщает РИА Новости. "Информация о задержании – недостоверная. Никто его три раза не задерживал, он находится дома у себя. Один раз его приглашали на беседу в полицию сразу после того, как он разместил видео", - сказал собеседник агентства. Торопцев назвал эти утверждения ложью, заявивл, что был на допросе три раза - два в прокуратуре и один раз в МВД.
12 января знакомый блогера сообщил "Сибирь.Реалиям", что Торопцева остановили сотрудники ГИБДД и задержали его, заявив, что его водительские права недействительны. Задержанный блогер объявил голодовку.
Ранее в своих аккаунтах в соцсетях Торопцев опубликовал видео похорон криминального авторитета Юрия Зарубина, известного как "Заруба". В церемонии прощания якобы принимали участие работники прокуратуры и отдела полиции, которые якобы несли гроб. При этом Торопцев не является автором этого ролика. Впервые он был опубликован в Twitter на странице "Распад и неуважение".
Глава пресс-службы регионального управления МВД Ирина Щеголева сообщила, что начальник отдела полиции по Амурскому району не присутствовал на похоронах Зарубина. Тем не менее, назначена служебная проверка.