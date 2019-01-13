Суд возвратил Виктору Золотову его иск к Алексею Навальному

Люблинский суд Москвы возвратил главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести и достоинства, который он подавал против оппозиционного политика Алексея Навального.
В декабре Люблинский суд оставил без движения иск Золотова до 9 января в связи с несоответствием требованиям Гражданского процессуального кодекса России. Как сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь суда Людмила Морозова, в назначенный срок документы об устранении недостатков так и не поступили.
Золотов требовал обязать Навального опровергнуть распространенные им сведения о коррупции в Росгвардии и взыскать с оппозиционера 1 миллион рублей.
- 23 августа Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Росгвардия закупает продукты для личного состава по сильно завышенным ценам. В расследовании также отмечалось, что крымским мясокомбинатом "Дружба народов", получившим благодаря решению правительства эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии, владеет бывший подчиненный Золотова по внутренним войскам МВД. Благодаря этой афере, по утверждению ФБК, Золотов украл миллиарды рублей.
- После публикации расследования глава Росгвардии записал видеообращение к Навальному, в котором вызвал оппозиционера на ринг, пообещав сделать из него "сочную отбивную". В ответ Навальный предложил Золотову провести теледебаты на любом из федеральных телеканалов. Одновременно с этим чиновник подал на оппозиционера в суд.
- При этом в декабре Росгвардия объявила о внутреннем расследовании поставок продуктов. До этого проверку соблюдения законности при поставках объявила Главная военная прокуратура. Она началась после обращения ФСБ. Также дело по факту поставок завела Федеральная антимонопольная служба.
- 9 января Золотов отказался от услуг адвоката Шоты Горгадзе, который представлял его интересы в судебном споре с Навальным. Горгадзе заявил, что "это не связано с недовольством главы Росгвардии качеством его услуг".
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