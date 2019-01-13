Суд возвратил Виктору Золотову его иск к Алексею Навальному

Люблинский суд Москвы возвратил главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести и достоинства, который он подавал против оппозиционного политика Алексея Навального.

В декабре Люблинский суд оставил без движения иск Золотова до 9 января в связи с несоответствием требованиям Гражданского процессуального кодекса России. Как сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь суда Людмила Морозова, в назначенный срок документы об устранении недостатков так и не поступили.

Золотов требовал обязать Навального опровергнуть распространенные им сведения о коррупции в Росгвардии и взыскать с оппозиционера 1 миллион рублей.