Росгвардия заявила о внутреннем расследовании поставок продуктов

Росгвардия проводит внутреннее расследование касательно закупки ведомством продуктов, которые не соответствуют государственному стандарту, указанному в контрактах. В проверке участвуют военная прокуратура и контрразведка, говорится в публичном ответе пресс-службы ведомства на запрос РБК.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором заявил, что ведомство покупает продукты для сотрудников по завышенным ценам. В пресс-службе Росгвардии отказались сообщить, ведётся ли военной прокуратурой проверка по данной информации, сославшись на гриф "для служебного пользования".

В ведомстве упрекнули РБК в том, что они допустили ряд неточностей и искажения фактов в своей статье "Контракт по "Дружбе": почему поставщик Росгвардии заинтересовал ФСБ". Издание писало о том, что сумма контрактов, заключенных между Росгвардией и компанией "Дружба народов", составляет восемь миллиардов рублей. В пресс-службе ведомства утверждают, что эта сумма составляет три с половиной миллиарда.

Ранее СМИ сообщали, что главная военная прокуратура проверяет соблюдение законности при поставках продуктов для Росгвардии. Проверка началась после обращения ФСБ. Федеральная антимонопольная служба завела дело.

Сообщалось, что компания "Дружба народов" стала единственным поставщиком продуктов для Росгвардии после просьбы главы ведомства Виктора Золотова к президенту Владимиру Путину в 2017 году. Это было сделано якобы для улучшения качества питания военнослужащих.

В конце августа Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о поставках продуктов для Росгвардии. В нём утверждалось, что товары для нужд Росгвардии закупаются по троекратно завышенным ценам, а сам Золотов украл миллиарды рублей. В нём также отмечалось, что собственник предприятия "Дружба народов", российский бизнесмен Борис Кантемиров, связан с главой Росгвардии – он работал начальником Центрального архива ведомства. В ФБК предположили, что Кантемиров – подставной собственник комбината.