Отремонтировали и закрыли. История роддома, принимавшего пациентов 60 лет

​В столичном районе Зюзино перед Новым годом неожиданно закрыли роддом. Недавно здесь провели ремонт и оборудовали залы в соответствии с современными стандартами. Местные депутаты считают, что роддом ликвидируют в интересах строительной мафии, которая претендует на землю, возможно, под жилой комплекс.

О приостановке работы роддома сотрудникам сообщили всего за сутки, на следующий день двери были опечатаны. Причина закрытия – заключение Роспотребнадзора о неисправности вентиляции. За прошедший год здесь приняли 4 тысячи рожениц. Это единственный роддом на весь район, в котором проживает около 130 тысяч человек. Сейчас беременные женщины вынуждены ездить в другие районы.

В 2018 году в десятом роддоме не погиб ни один младенец. Нулевая детская смертность – важный показатель качества работы врачей и медсестер. Закрытие роддома было для них неожиданностью, они, напротив, готовились к круглосуточной работе. Пациенток было много: принимали по 10–20 новорожденных в день. Роддом успешно продлил лицензию до сентября 2019 года. Недавно здесь были установлены новые лифты, оборудование за десятки миллионов рублей, но сейчас все – в "режиме временного простоя".

– Детскую реанимацию отремонтировали по последнему слову техники, и она была готова принимать новорожденных, но не успела отработать ни одного дня, – рассказывает бывшая заведующая детским отделением родильного дома №10 Елена Химуля. – По заключению Роспотребнадзора, учреждение якобы пришло в несоответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 22 ноября нам объявили о том, что роддом закрыт, буквально за день. Затем районный суд приостановил деятельность родильного дома на 3 месяца. Пока еще продолжает работать женская консультация, в ней на учете состоят 22 тысячи женщин. Нам объявили, что до 20 февраля роддом в состоянии временного простоя до устранения недочетов. Но никто не собирается их устранять. Наоборот, отсюда уже вывезли все оборудование, хотя о ликвидации роддома в решении суда не было ни слова. Сотрудники ничего не знали ни о суде, ни о комиссии Роспотребнадзора.

– Представляете, люди ждут Нового года, праздника, зарплаты. И вдруг мы получаем "подарок" – такой пинок людям, которые столько лет здесь работают, – говорит медсестра детской реанимации роддома №10 Алла Ларионова.

260 сотрудников родильного дома неожиданно остались без работы. Около 20 человек перешли в другие учреждения, все остальные находятся в подвешенном состоянии.

– Я работала в детском отделении – самом многочисленном в роддоме, – рассказывает детская медсестра Марина Николаева. – Главврач Олег Латышкевич, когда предлагал новые рабочие места сотрудникам, про наше отделение почему-то забыл. Нас около 60 человек, и никому никаких вакансий не предоставили. Нас как будто не существует. Когда мы к пришли к главврачу, он так и сказал: "Ой, я про детское отделение забыл". Не представляю, что теперь буду делать.

Врачи и медсестры рассказывают, как руководство Центра планирования семьи и репродукции, филиалом которого является роддом №10, предложило им сменить профессию. Специалистам высшей категории посоветовали переквалифицироваться на работников котельной, лифтеров и кассиров в супермаркете.

– Специалисты десятого роддома гремят на всю Москву, они федерального уровня. Блестящие акушеры-гинекологи, неонатологи, УЗИ-диагносты, – считает пациентка роддома Анна Астахова. – У этих врачей золотые руки. Как таким специалистам можно предлагать должность кассира?

Раньше эти врачи готовили кадры для всей Москвы. На базе роддома №10 работала кафедра 2-го медицинского института имени Пирогова. Здесь студенты проходили практику с 4-го курса, поступали в ординатуру, интернатуру, защищали диссертации, поднимались до должности заведующих.

– У нас очень узкая специализация, мы можем работать только с новорожденными детьми. Так как мест в роддомах больше нет нигде, потому что они закрываются, у нас нет реальной возможности устроиться по специальности, – говорит детская медсестра Ирина Морозова. – А после того, как мы начали возмущаться, наши руководители – Олег Латышкевич и Юрий Богатырев – сказали, что теперь нам будет еще сложнее устроиться на работу. "Бунтари нигде не нужны!" Когда-то наш главврач Юрий Богатырев пришел к нам студентом, защитил кандидатскую, стал руководителем. Мы его вырастили, а он так с нами поступил.

Теперь сотрудники роддома обвиняют свое руководство в бездействии. Они говорят, что администрация даже не пыталась бороться за роддом и обжаловать решение суда о приостановке его работы.

– Я впервые сталкиваюсь с тем, что руководство топит свое учреждение. Главврач приходит и начинает хаять свой роддом. Такой начальник должен подавать в отставку, – считает муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас. – Особенно безжалостно обошлись с пожилыми сотрудниками, среди которых много ветеранов труда. В России с этого года вступает закон, который вводит уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста. Именно поэтому деятельность роддома приостановили перед Новым годом, пока еще закон в действие не вступил, чтобы эти люди уже не могли устроиться на работу. О пенсионерах я уже не говорю.

– Я работаю с 1974 года в этом роддоме. Это мой второй дом, – рассказывает детская медсестра роддома №10 Раиса Козырева. – Я находилась здесь сутками, детишки мне даже снятся. Но теперь я оказалась не нужна ни здесь, ни на другой работе, потому что я – пенсионерка, мне 65 лет.

Профсоюзные активисты считают, что история эта очень "мутная", и советуют сотрудникам роддома ни в коем случае не подписывать заявления об увольнении по собственному желанию. В профсоюзе медработников "Действие" уверены, что происходящее в десятом роддоме к оптимизации здравоохранения не имеет никакого отношения.

– То, что история сомнительная, видно даже по тому, как поступают с сотрудниками, – говорит сопредседатель профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал. – Официальную процедуру сокращения штатов или численности работников руководство не запускает. Небольшую часть сотрудников пристроили в другие подразделения Центра. Остальных отправили в простой и склоняют к увольнению по собственному желанию или соглашению сторон. Видимо, основания для разгона отлично работающего коллектива настолько абсурдны, что их даже стесняются отразить в официальных документах о сокращении штата. Тупо из-за какой-то вентиляции, которую надо просто починить, уничтожают хороший роддом. Мне кажется, мотивы рейдерского захвата недвижимости, интересной с коммерческой точки зрения, здесь очевидны.

Муниципальный депутат Константин Янкаускас утверждает, что в интернете началась информационная кампания против роддома, появились заказные публикации о плохом медицинском обслуживании, оплачены блогеры, которые об этом пишут.

– В этом районе уже построено несколько жилых комплексов. И вот этот роддом у застройщиков как бельмо на глазу. Судя по тому, как развивается борьба с медучреждением, я практически уверен, что здесь замешаны большие деньги, – говорит Константин Янкаускас. – Это очень привлекательное место. Метро в шаговой доступности. Здесь много ресторанов, торговых центров, рядом находится прекрасный парк Зюзино. Предполагаю, что здесь планируется строительство еще одного жилого комплекса.

– Вообще сейчас в Москве закрывается очень много родильных домов, – рассказывает Алла Ларионова, – В последние месяцы были закрыты роддома №15, №68, №1. 25-й роддом сейчас под угрозой ликвидации. Некоторые учреждения с 2014 года приостанавливали работу из-за капитального ремонта, а потом так и не были открыты. Мы очень хотим наш роддом сохранить.

Местные жители уже собрали полторы тысячи подписей против ликвидации роддома. Он работал в Зюзине 60 лет, сюда приезжали женщины из других городов и районов Москвы. Но в департаменте здравоохранения это отнесли к недостаткам. То, что "основной поток пациентов составляли иногородние и иностранные граждане", – еще одна причина закрытия. Об этом сказано в официальном ответе Департамента здравоохранения Москвы. В документе говорится также, что "роддом не является основным и якорным медицинским учреждением".

– Я живу в этом районе, я и мой муж родились в этом роддоме. Здесь появился на свет мой ребенок, – рассказывает жительница района Зюзино Алевтина Макарова, которая с этой формулировкой не согласна. – Это знаковое место для района. Учреждение на хорошем счету, здесь потрясающие квалифицированные врачи, они помогли мне родить здорового ребенка. Здесь хороший ремонт, всегда чисто, хорошо. Зачем закрывать роддом, если он нужен людям?

– Куда теперь идти беременным в такой гололед? – говорит жительница района Зюзино Зинаида Филатова. – Чиновники говорят: демографический кризис, вы рожайте. Как женщины будут рожать? В прошлом году роддом славился, здесь была очередь, а сейчас вдруг решили закрыть. Это самая настоящая диверсия против нас.

Муниципальному депутату района Зюзино Юрию Самгину удалось выяснить, что в Москве есть еще два здания с такой же конфигурацией и годом постройки, как у десятого роддома. Вентиляция в этих роддомах аналогичная, но к ним никаких претензий у Роспотребнадзора нет, и учреждения продолжают работать. А роддом в Зюзине уже второй раз пытаются закрыть. Первая попытка была в 2014 году, но тогда его удалось отстоять.

– Мы видим большую заинтересованность Департамента строительства Москвы в том, чтобы использовать эту землю под застройку или реновацию, – говорит Юрий Самгин. – Сейчас чиновники выбрали новую тактику. Главврач Олег Латышкевич на Совете депутатов сообщил: "Мы ждем еще одного, нового решения суда, которое опять приостановит деятельность учреждения". То есть это будут бесконечные решения, которые будут приостанавливать деятельность роддома.

– Прошлой осенью руководитель Центра планирования семьи Юрий Латышкевич дал понять, что до выборов мэра никто роддом закрывать не будет. После выборов, как нам сказали, возможно всё, – рассказывает муниципальный депутат района Зюзино Александр Замятин. – Вот такая лукавая позиция руководства городского здравоохранения. Они уже год назад говорили о том, что закрытие роддома – вопрос времени. И сейчас они нас уверяют в том, что роддом вдруг резко стал опасен. Все операции с Роспотребнадзором – это явное прикрытие давно созревшего плана.

Департамент здравоохранения в свою очередь обвинил в ликвидации учреждения муниципальных депутатов: "В 2014 году рассматривался вопрос о проведении капитального ремонта. Предложение не было поддержано депутатами района Зюзино… В результате за почти 5 лет роддом пришел в состояние, не позволяющее функционировать без угрозы жизни и здоровью рожениц".

– Якобы по нашей вине роддом пришел в негодность. Если б у меня были такие возможности, я бы привел в негодность здание правительства Москвы, чтобы их куда-нибудь выселили, – говорит Константин Янкаускас. – Это ложь, которая содержится в официальном ответе. Таким образом, в Департаменте здравоохранения официально признают, что они в течение 5 лет доводили здание до такого состояния. Это, кстати, распространенная тактика в Москве в отношении памятников истории и архитектуры: их приводят в негодность и сносят. То, что сейчас дошли до роддомов, – это новое дно, которое пробила система государственной власти в Москве. Особенно цинично то, что это происходит в первый год "Десятилетия детства", который объявил президент России. Мы, конечно же, будем бороться за то, чтобы роддом продолжал работать.