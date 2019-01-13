В Греции из-за споров о Македонии распалось правительство

В Греции распалось коалиционное правительство. В знак протеста против соглашения с Македонией об изменении названия этой страны ушёл в отставку министр обороны, лидер правой партии "Независимые греки" Панос Камменос. Он также заявил, что со своих постов уйдут ещё шесть министров от его партии.

Камменос выступал против соглашения с Македонией с момента его заключения, называя "продажей государства". В отставку он решил, однако, уйти только сейчас, после того как соглашение, по которому официальным названием бывшей югославской республики будет "Северная Македония", одобрил македонский парламент. По его словам, балканское государство должно вообще исключить слово "Македония" из своего названия, поскольку Македонией называется историческая область Греции.

После ухода "Независимых греков" из правительства оно потеряет большинство в парламенте. Премьер-министр Алексис Ципрас – который и заключил договор с Македонией – уже заявил, что готов к вотуму недоверия кабинету. Грецию в любом случае ждут в этом году парламентские выборы.

Голосование в греческом парламенте о ратификации договора с Македонией намечено на ближайшие недели. Оппозиция выступает против соглашения, однако Ципрас всё же надеется на его принятие при помощи голосов независимых депутатов.

Переименование Македонии должно открыть этой стране путь в ЕС и НАТО, который ранее блокировала Греция.

Ранее сообщалось о том, что Камменос поддерживает связи с российскими консервативными и антиевропейскими кругами, в частности философом Александром Дугиным. Пресса писала и о связях с Кремлём Ципраса. В последнее время, однако, отношения между Афинами и Москвой стали заметно прохладнее.