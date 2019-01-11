Парламент Македонии одобрил соглашение с Грецией о новом названии

Парламент Македонии одобрил конституционные поправки о новом названии государства – Республика Северная Македония. 81 депутат из 120 проголосовал за принятие нового названия. Теперь переименование Республики Македония должен одобрить парламент Греции. Ожидается, что в предстоящие недели греческий парламент ратифицирует соглашение.



Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и глава правительства Македонии Зоран Заев подписали в июне 2018 года Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Через несколько месяцев в Македонии прошёл референдум по вопросу "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?". Несмотря на то, что соглашение поддержали 90 процентов избирателей, референдум не был признан состоявшимся, так как на участки для голосования пришли чуть более трети от почти двух миллионов граждан с правом голоса.





Спор о названии государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Разногласия были вызваны тем, что в составе Греции есть историческая область Македония. Греческие власти опасались, что если за соседним государством закрепится название Македония, то власти этой страны, возможно, когда-то пожелают предъявить территориальные претензии на греческую область. По этой причине государство Македония было в 1993 году официально названо "Бывшая югославская республика Македония". В прошедшие с тех пор годы Греция постоянно выступала против вступления Македонии в Европейский Союз и НАТО.

Канцлер Германии Ангела Меркель, посетившая в пятницу Афины, выразила твёрдую поддержку решению македонского парламента утвердить соглашение с Грецией.