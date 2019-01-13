Помпео подписал меморандум о расширении базы США в Катаре

Соединённые Штаты и Катар подписали меморандум о расширении и модернизации американской военной авиабазы Эль-Удейд. Документ был подписан в столице Катара Дохе в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео.

Сейчас на базе расположено Центральное командование американских вооружённых сил, которое отвечает, в частности, за операции в Сирии, Ираке и Афганистане, а также около 10 тысяч американских военнослужащих.

Помпео призвал Катар и другие страны Персидского залива как можно скорее разрешить свои разногласия. "Споры между странами, у которых общие цели, никогда не ведут к успеху" - отметил госсекретарь. Саудовская Аравия в 2017 году разорвала отношения с Катаром, обвинив его в "поддержке терроризма". Её примеру последовал ряд стран региона. Напротив, Турция и Иран поддержали Катар.

Госсекретарь США совершает поездку по странам Ближнего Востока, в ходе которой он посетит почти 10 стран. Из Катара Помпео направился в Саудовскую Аравию. Он заявил, что на переговорах с наследным принцем Мохаммедом поднимет вопрос о привлечении к ответственности виновных в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Президент США Дональд Трамп ранее осудил это преступление, но отметил, что Саудовская Аравия остаётся стратегическим партнёром Америки.