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Кто убил Джамаля Хашогги?

Великобритания. Саудовский диссидент Джамаль Хашогги. Лондон, 29.09.2018

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Обсждают Яшар Ниязбаев, Григорий Трофимчук, Александр Шумилин

Президент России Владимир Путин не уверен, что история с исчезновением и возможным убийством журналиста Джамаля Хашогги приведет к ухудшению отношений между Россией и Саудовской Аравией.

Отвечая на вопрос во время заседания Валдайского дискуссионного форума в Сочи, Путин возложил часть ответственности за судьбу саудовского оппозиционного журналиста на Соединенные Штаты. Он обосновал свое утверждение тем, что Хашогги выбрал США как страну-убежище. "Насколько мне известно, журналист, который пропал, о котором вы сейчас сказали, жил... не в России же, а в США", – заявил Путин

Путин также заявил о нежелании портить отношения с Саудовской Аравией, пока не будет установлено, что журналист действительно погиб, и определены виновные. Российская сторона не будет предпринимать никаких действий, пока не будут представлены убедительные доказательства его убийства, сказал президент России.

Владимир Путин также выступил с утверждением, что Хашогги был тесно интегрирован в саудовские правящие круги, и сравнил ситуацию в саудовской элите с ситуацией в правящих кругах США.

Известный журналист Джамаль Хашогги, критиковавший власти Саудовской Аравии, 2 октября зашел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле и больше не появился. Турция заявила о том, что подозревает Эр-Рияд в убийстве журналиста. Начато совместное расследование. Турецкая пресса публикует информацию о том, что к убийству могли быть причастны люди, близкие к саудовскому принцу Мухаммеду. Соединенные Штаты и другие страны Запада требуют тщательного расследования.

Ситуацию обсуждают журналист Яшар Ниязбаев, политолог Григорий Трофимчук, востоковед Александр Шумилин.

Ведущий программы - Владимир Кара - Мурза - старший.

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